Siyasilerden seçimlere tepki gösterdi

T24 - Denizli’de genel seçime, CHP’nin ’sandıklarda türbanlı parti görevlilerinin bulunduğu ve sahte seçmenlere oy kullandırıldığı’ iddiası damga vurdu. Denizli’de önceki seçimlerde açık olan kahveler bu kez kapalı tutuldu. Sabah saatlerinde çok sayıda kahve açıkken, polis ekipleri tümünü ve internet kafeleri tek tek dolaşarak kapattırdı. Sivas bağımsız milletvekili adayı Abdüllatif Şener oy pusulasında adının küçük puntolarla yazılmasına tepki göstererek, oy pusulasıyla ilgili büyük bir sorun bulunduğunu belirtti: Gerekirse itiraz edeceğim...



Denizli'de sahte seçmen iddiası!

Denizli’de genel seçime, CHP’nin ’sandıklarda türbanlı parti görevlilerinin bulunduğu ve sahte seçmenlere oy kullandırıldığı’ iddiası damga vurdu.

2 bin 626 sandıkta 671 bin 809 seçmenin sandık başına gittiği Denizli’de seçim sakin bir ortamda geçerken, CHP merkez İlçe Başkanı Ömer Yurtseven, 2128 nolu sandıkta iki AKP'linin, CHP’li seçmenler adına sahte imza atıp oy kullandığını iddia etti. Olayla ilgili tutanak tutturduklarını belirten Yurtseven, sandıklardaki türbanlı parti görevlileri ile ilgili de itirazda bulunarak görevlerinden aldırdıklarını söyledi.

Denizlililer saat 08.00’den itibaren sandık başına giderek oy vermeye başladı. AKP’nin 1’inci sıra milletvekili adayı Nihat Zeybekci, Kınıklı Mahallesi’nde Basma Sanayi İlköğretim Okulu’nda oy kullanırken, CHP’nin 1’inci sıra adayı Adnan Keskin ile 2’nci sıra adayı İlhan Cihaner ve MHP 1’inci sıra adayı Emin Haluk Ayhan, Denizli Belediyesi’nde 2001 nolu sandıkta oy kullandı.



CHP’den sahte seçmen iddiası

Bazı sandık başkanlarının, başkaları adına sahte seçmenlerin oy kullanmasına izin verdiklerini ileri süren Ömer Yurtseven şu iddiada bulundu:

"2130 nolu sandığa oy kullanmaya gelen engelli bir vatandaşa para teklif edildi. Para karşılığı AKP’ye oy istendi. 2 AKP’linin, 2128 nolu sandıkta CHP’li seçmenler adına sahte imza atıp oy kullandıklarını belirledik. Sahte sandık görevlileri tespit ettik. Bu 3 konuda da tutanak tutturduk. İtirazlarımızı yapacağız."



Ölü seçmenler takipte

Yurtseven, sabah saatlerinde CHP’li sandık görevlilerinin sandıklarda görevli çok sayıda türbanlı olduğunu partiye bildirince harekete geçtiklerini de kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamuda görevli olup da, seçim nedeniyle görevlendirilen çok sayıda türbanlı olduğunu fark edince hemen harekete geçtik. Yetkili mercilerle görüşüp, türbanlı sandık görevlilerinin görevlerinden alınmalarını istedik ve hepsi de görevlerinden alındı. Bazı seçmenler adına 2’nci seçmen kağıdı düzenlendiğini iddia etmiştik. Görevlilerimiz bu kişilerin tek oy mu yoksa 2 oy mu kullanacağını takibe aldı. Ayrıca, bazı ölülere de seçmen kağıdı gittiğini önceden belirlemiştik. Ölüler adına oy kullanılıp kullanılmayacağını da takip ediyoruz."



Kahveler kapalı, halk tepkili

Denizli’de önceki seçimlerde açık olan kahveler bu kez kapalı tutuldu. Sabah saatlerinde çok sayıda kahve açıkken, polis ekipleri tümünü ve internet kafeleri tek tek dolaşarak kapattırdı.

Emniyet yetkilileri uygulamanın YSK kararı olduğunu belirtirken, kahvelerin kapatılması vatandaşların tepkisine yol açtı. Meserret Sokak’taki kahvnin önünde toplanan bazı vatandaşlar, "5 dakikada oyumuzu kullandık. Akşama kadar nerede zaman geçireceğiz? Bu uygulamayı doğru bulmuyoruz. Bir bardak çay bile içemedik." sözleriyle tepkilerini dile getirdi.



Sandık başında 60 gözaltı

Öte yandan Denizli’de, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 60 kişi, oy kullanmak için geldikleri sandık başlarında polisler tarafından gözaltına alındı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Bürosu ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan kişilerin oy kullanacaklarını sandıkları belirledi. Sandık başlarında bekleyen sivil polisler, aranan kişileri oylarını kullandıktan sonra gözaltına aldı. Sayılarının 60 olduğu belirtilen gözaltına alınanların, yarın Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edileceği belirtildi.



'Adım küçük yazılmış!'



Sivas bağımsız milletvekili adayı Abdüllatif Şener oy pusulasında adının küçük puntolarla yazılmasına tepki göstererek, oy pusulasıyla ilgili büyük bir sorun bulunduğunu belirtti: Gerekirse itiraz edeceğim...

Sivas’ta 24. dönem milletvekili seçimleri için oy verme işlemi saat 07.00’de başladı.

Kent merkezinde ve ilçelerde sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar, oylarını kullanmak için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi sırasında yaşlı ve engelli vatandaşlara sandık görevlileri yardım etti. Bu arada aranan bazı kişiler de oy kullanmak için geldikleri sandık başında emniyet mensuplarınca gözaltına alındı.

Sivas Valisi Ali Kolat da eşi İlksen Kolat ile Atatürk Lisesi’nde 1014 No’lu sandıkta oyunu kullandı. Vali Kolat, dün saat 18.00’e kadar sözün siyasilerde olduğunu, bugün artık sözün milletin olduğunu ifade etti. Oy kullanmanın hem bir vatandaşlık hakkı hem de vatandaşlık görevi olduğunu belirten Vali Kolat, "Bu görevi de yerine getirmiş oluyoruz. Bu saate kadar ilimizde olumsuz herhangi bir şey olmadı. Herkes rahat bir şekilde oylarını kullanıyor. İnşallah bir şey çıkmaz. Zaten gerekli tedbirlerini de hemen her yerde, sandık başlarında ve sandık çevresinde aldık" dedi.



Bağımsız milletvekili adayı Şener'in tepkisi

Sivas bağımsız milletvekili adayı Abdüllatif Şener de, Yenişehir Lisesi 1370 No’lu sandıkta oyunu kullandı.







Şener, halkın iradesiyle milletvekillerinin yenileneceğini belirterek, yeni bir parlamento döneminin başlayacağını söyledi. Sivas’ta yoğun bir seçim kampanyası sürdürdüklerini anlatan Şener, "İrade halkımızındır, Sivaslılarındır. Ortaya hangi iradeyi çıkarırlarsa çıkarsınlar bunun doğru bir karar olduğuna inanırım. Çünkü her seçim seçilenlerin seçilmesinden öte kendi halkımızın kendisi hakkında verdiği bir kararı ifade eder" dedi.

Şener, oy pusulasında adının küçük puntolarla yazılmasına da tepki göstererek, oy pusulasıyla ilgili büyük bir sorun bulunduğunu belirtti.

Şener, şunları kaydetti:

"Bağımsız aday olarak benim ismim çok küçük yazılmış. Halbuki partilerin isimleri hangi puntolarda yazılıyorsa bağımsız aday olarak, çünkü aynı koşullarda seçimlere giriliyor, aynı puntolarda yazılması gerekiyordu. Üstelik o kadar küçük yazılmış ki biliyorsunuz 45 yaş üstü vatandaşlarda biyolojik olarak yakını görme sorunu oluşur. 45 yaş üstünün gözlük takmadan göremeyeceği kadar küçük puntolarla yazılmıştır. Türkiye’de de belli yaşın üzerinde gözlük kullanma alışkanlığı zaten yoktur. Dolayısıyla biyolojik olarak bile seçmenlerin bir kısmının göremeyeceği küçüklükte yazılmıştır. İkinci olarak bağımsız adayla ilgili bölüm diğerlerinden farklı düzenlenmiştir. Bu da şaşırtıcı seçmeni yanıltıcı bir durumu ifade eder. Hem küçük yazılması hem de farklı düzenlenmiş olması nedeniyle doğrudan doğruya bağımsız aday olarak bana oy vermek isteyen seçmenleri yanıltmaya yönelik bir oy pusulası düzenlenmiştir. Bu kabul edilebilir bir şey değildir."

Şener, basın mensuplarının oy pusulasında isminin küçük puntolarla yazılmasına bir itirazının olup olmayacağını sorması üzerine Şener, "Seçim sonuçlandıktan sonra arkadaşlarımızla konuyu değerlendireceğiz" cevabını verdi.

"Ülke geneliyle ilgili nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?’ sorusu üzerine Şener, "Türkiye geneliyle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Çünkü biz gerçekten Sivas’taki seçimlere odaklandık. Haber programları bile izlemeden, gazeteleri bile okumadan 24 saat Sivas’taki seçime odaklanmış olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Partilerin 5’şer adayları vardı. 5 kişinin gittiği yere ben tek başıma ulaşmaya çalıştım. Çünkü her seçmen doğrudan doğruya adayı görmek istiyordu. Böyle bir zorluğumuz da vardı. Bu yoğunluk nedeniyle Türkiye geneliyle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmayacağım ama seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



MHP'li Vural'dan seçimde şaibe iması

MHP Grup Başkanvekili ve İzmir'den milletvekili adayı Oktay Vural, sabah saatlerinde oyunu kullanmak için Güzelyalı'daki Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi'ne geldi.

Okul içerisinde yaptığı kısa gezinin ardından, aldığı seçmen pusulasını inceledikten sonra 1244 numaralı sandıkta oyunu kullanan Oktay Vural, çıkışta açıklama yaptı.

Oy kullandığı okula İl Seçim Kurulu'ndan gönderilen bazı torbalarda 330 oy pusulasının bulunuğunun yazıldığını, ancak içerisinden 313, 314 oy pusulasının çıktığını öne süren Vural, "Bunlar sandık görevlilerince tutanağa alınıyor ama fazla basıldığı söylenen pusulalar buralara gönderilmediyse nerede? Ben de bunu merak ediyorum, fazla olanlar dağıtılmadıysa, bunlar nerede? İl Seçim Kurulu'na müracaat edeceğiz. Bu seçimde devletin tüm baskısı, şantajı seçmenin üzerinde. KPSS'ye, ÖSYM'ye sokulan parmaklar, bu seçime de uzanmış durumda. Sandık başlarında AKP rozetli insanlar dolaşıyor, araştırma şirketlerinden geldiğini söyleyen kişiler vatandaşların hangi partiye oy verdiğini öğrenmeye çalışıyor" dedi.

Demokratik bir ülkede seçimlerin şeffaf ve tarafsız olarak yapılması gerektiğini de dile getiren Vural, "Bu seçimde devlet zoruyla vatandaşların manüple edildiği, medya gücüyle seçmen tercihlerinin yöndendirildiği, yakışmayan bir seçim dönemi yaşadık. Kayıt dışı finansmanın çok yaşandığı bir dönem. Milletin sandığı gitmesi sağlanmalıdır. Hiçbir şekilde tehdit, şantaj altında kalmamalıdır. Vatandaşlar hür idaresiyle, kendisini yönetecek kadroları belirlemelidir" diye konuştu.