Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup eden Anadolu Efes, art arda 2. kez şampiyonluğa ulaştı. Siyasilerden Anadolu Efes'e tebrik mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkish Airlines Euroleague'de üst üste 2'nci kez şampiyon olma başarısı gösteren Anadolu Efes'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman’ı telefonla arayarak, Anadolu Efes’in Turkish Airlines Euroleague şampiyonu olması dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen, bir kez daha göğsümüzü kabartan ülkemizin gururu Anadolu Efes basketbol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu: Bize bu gururu yaşatan Anadolu Efes camiasını yürekten kutluyorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise mesajında, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finalinde art arda ikinci kez şampiyonluğunu ilan ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan @AnadoluEfesSK camiasını yürekten kutluyorum." dedi.

Akşener'den tebrik mesajı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “EuroLeague Final Four maçında, Avrupa şampiyonluğuyla bayrağımızı dalgalandırarak bizleri gururlandıran Anadolu Efes’i yürekten kutluyor, teknik ve idari ekibi başta olmak üzere tüm taraftarları tebrik ediyorum” dedi.

Akşener, THY Avrupa Ligi’nde şampiyon olan Anadolu Efes’i tebrik etti. Akşener sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“EuroLeague Final Four maçında, Avrupa şampiyonluğuyla bayrağımızı dalgalandırarak bizleri gururlandıran Anadolu Efes’i yürekten kutluyor, teknik ve idari ekibi başta olmak üzere tüm taraftarları tebrik ediyorum.”