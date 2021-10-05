Siyasi partilerin '3 harfliler' dediği marketlerden 2'si pandemide net kârını arttırdı

Siyasi partilerin “3 harfliler” olarak adlandırdığı marketlerden olan BİM, pandemi döneminde karını yüzde 25,6 oranında; ŞOK ise yüzde 71,6 oranında artırdı. Dünyaca tanınmış büyük zincir marketlerde de yıllık kar oranları yüzde 25 civarında bulunuyor.

Artan enflasyon karşısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor” dedi.

Ticaret Bakanlığı marketlerde denetim yapmaya başladı. Marketlerin isimleri açıklanmadı, ancak siyasi partilerin “3 harfliler” olarak adlandırdığı, üreticiyi ve küçük esnafı zarara uğrattığını ileri sürdüğü 3 marketten olan BİM ve ŞOK’un pandemi dönemindeki karı ortaya çıktı.

ANKA Haber Ajansı'ndan Tamer Arda Erşin'in haberine göre BİM’in 2021 yılı ikinci çeyrek raporuna göre market geçen yılın aynı dönemine oranla net karını yüzde 25,6 oranında arttırdı. 2020 yılının ilk 6 ayında 1 milyar 128 milyon lira olan net karı, 2021 yılın ilk 6 ayında 1 milyar 416 milyon liraya çıktı. BİM’in 2020 yılı net karı 2 milyar 607 milyon lira oldu.

ŞOK'un kârı yüzde 71 arttı

ŞOK’un 2021 yılı için çeyrek raporunda da 2020 yılının ikinci çeyreğine oranla net karını yüzde 71,6 oranında arttırdığı görüldü. 2020 yılı ilk 6 ayında 81 milyon lira olan net kar, 2021 yılı ilk 6 ayında 139 milyon liraya çıktı. Rapora göre ŞOK’un 2020 yılı net karı ise 388 milyon lira oldu.

A101’in sitesinde faaliyet raporu yer almaması da dikkat çekti.