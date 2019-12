-SİYASİ PARTİLERE FATURA KOLAYLIĞI TBMM (A.A) - 06.12.2010 - Siyasi partiler, siyasi faaliyetleri kapsamındaki harcamalarını, fatura veya fatura yerine geçen belgelerle, bu belgelerin olmaması durumunda bunların yerine geçecek belgelerle belgeleyecek. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile, vatani görevini yaparken yaralanan askerlere, maluliyet aylığı bağlanıncaya kadar sağlık yardımı yapılabilmesi amaçlanıyor. Vatani görevini yaparken yurt içinde ve yurt dışında, görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan erbaş ve erlerden, sağlık kurumlarında tedavisi devam edenlere, olay tarihinden itibaren 36 ayı geçmemek üzere, terhislerini takip eden aybaşından itibaren görevdeki uzman çavuşun (bir yıllık, karargahta görevli, bekar) aldığı net maaşın 2/3'ü (ek tazminatlar ile yabancı dil tazminatı hariç), her ay sağlık yardımı olarak ödenecek. Aynı şekilde, yedek subaylara da emsali yedek subayın net maaşının 2/3'ü sağlık yardımı ödenecek. Bu ödemeden, sigorta primi dahil hiçbir kesinti yapılmayacak ve tedavi süresinde yapılan sağlık yardımı personelden tahsil edilmeyecek. Olay ya da kaza durumu; keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan, kendisine veya başkalarına menfaat sağlamak amacıyla oluşmuşsa sağlık yardımı ödenmeyecek. Erbaş ve erler ile yedek subaylara, vazife/harp malulü aylığı bağlanması ya da tedavilerinin sağlık kurulu raporuyla sonlandırılması durumunda, sağlık yardımı ödemesi yapılmayacak. -29 YILLIK KİRALAMA- Teklifle, orman arazisi üzerinde, Ormancılık Kanununa uygun olmayan şekilde yapılan tesislerin atıl kalmaması ve ekonomiye kazandırılması için düzenleme öngörülüyor. Buna göre, orman arazisi üzerinde izinsiz yapıldığı gerekçesiyle müsadere olunan fabrika ve ticarethane, dava sonucunda mahkemece kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verilmesi durumunda, Orman Genel Müdürlüğüne 29 yıllığına kiraya verilebilecek. İktisadi işletmeleri hariç olmak üzere, Türk Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların tamamı, Gelir Vergisi matrahının tespitinde, Gelir Vergisi beyannamesinde bildirilecek, gelirlerden indirilebilecek. -SİYASİ PARTİLER İHALE USULÜNÜ SEÇEBİLECEK- Siyasi partilerin mali denetimi, Anayasa Mahkemesince yapılacak. Yüksek Mahkeme, siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunu denetleyecek. Ancak bu denetim, siyasi partilerin amaçlarına ulaşmak için yapılmasında yarar görülen faaliyetleri daraltacak veya bu faaliyetlerin yerindeliğini içerecek şekilde olamayacak. Partiler, amaçlarına ulaşmak için gerekli gördükleri siyasi faaliyetleri kapsamında her türlü harcama yapabilecek. Siyasi partiler, işlerini yaptırırken kendi ihtiyaçlarına uygun bir ihale usulünü seçebilecek. Partiler, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerini; açık ihale, kapalı zarf usulü ve yazılı veya sözlü olmak üzere doğrudan veya pazarlık usullerinden herhangi biri ile yapabilecek. Siyasi partiler, harcamalarını fatura veya fatura yerine geçen belgelerle; bunların temin edilmesinin mümkün olmadığı hallerde ise harcamanın doğruluğunu gösterecek içeriğe sahip olmak şartıyla diğer belgelerle belgeleyecek. Ancak kaybolma, yırtılma ve yanma gibi mücbir sebeplerle aslının temin edilemediği hallerde, fatura ve fatura yerine geçen belgeler yerine, bu belgeleri düzenleyenlerden alınacak tasdikli örnekler kullanılabilecek. Partiler, ücret karşılığı geçici veya sürekli çalıştırdıkları kişilere ödedikleri sağlık ve sosyal yardım giderleri ile amaçlarına ulaşmak için görevlendirdikleri kişiler tarafından yapılan yurt içi ve yurt dışı seyahatlere ilişkin konaklama, yol masrafları ve diğer zorunlu harcamaları gider olarak kayıt edebilecek. -ZİRAAT, HALK VE EMLAK BANKASININ SAHİP OLDUĞU ŞİRKETLER- Teklifle; Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri, Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yürütülecek. Ancak, TMSF ve bu fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olan bankalar, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketler; enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu düzenleme dışında olacak. -AİDATLARIN GECİKME ZAMLARI ÖDENMEYECEK- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Birliğe bağlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları, Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna aidat borcu olanlar, bu borçların ana parasını, düzenlemenin yasalaşmasının ardından 6 ay içinde ödemeleri halinde, gecikme zammını ödemeyecek.