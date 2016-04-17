Siyasi partilerden Merkel'e Türkiye uyarısı



Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Katarina Barley Bild am Sonntag'a verdiği demeçte, “Angela Merkel'ın önümüzdeki hafta Türkiye'ye yapacağı ziyarette, basın ve düşünce özgürlüğü konusunda kesin ve net sözcükleri bulmasını temenni ediyorum” dedi. Barley, basın ve düşünce özgürlüğü gibi temel haklar olmaksızın demokrasinin düşünülemeyeceğini belirterek, “Türk hükümeti de bu hakları tanımak zorundadır” dedi.

'Özür gezisine dönüşmemeli'

Yeşiller Partisi de Türkiye ziyaretiyle ilgili olarak Başbakan Merkel'a çağrıda bulundu. Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter, Merkel'den ziyareti sırasında muhalefet temsilcileri ve hükümete eleştirel bakan gazetecilerle de görüşmesini talep etti. Hofreiter, “Ziyaret Merkel'in 'üzücü bir özür gezisine' dönüşmemeli” dedi.

Bir başka muhalefet partisi Sol Parti de Angela Merkel'in Türk hükümetine somut açıklamalar yapmasını talep etti. Sol Parti Eş Genel Başkanı Katja Kipping, “Merkel Kürtlere karşı insan hakları ihlalleri ve düşünce özgürlüğünün problemli bir biçimde kısıtlanması konularını da dile getirmek zorundadır” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel 23 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Merkel'e ziyaretinde AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Komisyon Başkan Yardımcısı Frans Timmermans da eşlik edecek. Üç lider Gaziantep'e giderek, Kilis'teki mülteci kampını ziyaret edecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in komedyen Jan Böhmermann'la ilgili olarak hükümetin, Ankara'nın 'yabancı devlet adamına hakaret' suçundan soruşturma başlatılması talebini kabul ettiği yönündeki açıklaması, eleştirilere neden olmuştu. Merkel, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Birlik'in Türkiye'nin soruşturma talebi konusunda görüş ayrılığı yaşadığını da doğrulamıştı. Muhalefet partileri, Merkel'ı 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a boyun eğdiği' gerekçesiyle eleştiriyor.