-SİYASİ PARTİLERDE BAYRAMLAŞMA ANKARA (A.A) - 10.09.2010 - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partilerde yapılan bayramlaşma çerçevesinde AK Parti, BBP, SP, DP, DSP, İP ve MHP heyetleri CHP'yi ziyaret etti. Gelen heyetlere Genel Sayman Faik Öztrak, Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrezzak Erten ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asuman Çakmakçı'dan oluşan heyet, ev sahipliği yaptı. Konuk heyetler, çiçek ve çikolata getirirken, konuklara çay, su ve çikolata ikram edildi. Ziyaretlerde, ağırlıklı olarak pazar günü yapılacak referandum gündeme geldi. DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Macit'in ziyaretinde, anayasa değişikliğinde tartışmaya neden olan maddeler ele alındı. Macit, değişikliğin gerçekleşmesi durumunda vatandaşların birçok hakkının kısıtlanacağını, yargının yürütmenin inisiyatifinde kalacağını ileri sürdü. Anayasa değişikliğine ilişkin eleştirilerin vatandaşlarca iyi algılanmadığını savunan Macit, ''Çünkü, televizyon ekranlarına çıktığında hükümetin büyük bir baskısı var medya üzerinde. Her kanalda ya bir Bakan ya da Başbakan olayları bir şekilde çarpıtarak anlatıyor. Böyle olunca da vatandaş ikilem içinde kalıyor'' dedi. CHP Genel Saymanı Faik Öztrak, sosyal tansiyonun arttığını belirterek, ''Sıkıntılı bir sürece giriyoruz. Bu sürece 'dur' denmesi lazım. Halkın da bunu yapacağına inanıyorum'' dedi. -''TÜRKİYE'NİN SÜRATLE ELEKTRONİK OYLAMAYA GEÇMESİ LAZIM''- AK Parti'yi temsilen TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya başkanlığındaki heyet, CHP'li Öztrak'ın ''Hayır'lı bayramlar'' temennisini gülümseyerek karşıladı. İyimaya, bunun üzerine ''Sözcükler, kelimeler aslında sadece günümüzde iletişimi sağlayan şifreler değil, bin-iki binlik yıllık geçmişi bugüne taşıyan varlıklardır. Kültür varlıklardır. Kelimelerin hiçbir günahı yoktur, konjonktürel olarak sistemin veya anlaşılan anlamında kullanmayız. Öztrak da 'hayırlı' derken de doğal anlamında, 2 ay önce bu sözcüklerin anlamı ne ise o anlamda kullanıyor'' dedi. Siyasal partilerin varlığının demokrasi için vazgeçilmez olduğunu belirten İyimaya, referandum sürecinin sonuç ne olursa olsun öğretici ve değiştirici bir etkisi olacağına inandığını söyledi. İyimaya, ''Siyaset kurumunun, ciddi bir reforma ihtiyacı var'' dedi. CHP'li Öztrak, Türkiye'de ilk defa tüm anayasanın dışında 26 maddenin oylandığı bir referandum süreci yaşadığını belirterek, şunları kaydetti: ''Halk, seçme özgürlüğünün önemli ölçüde daraldığı kanaatinde. Açıkçası halkın önüne '26 çeşit yemek koyduk; ya hepsini ye ya da sofradan kalk' dedik. Keşke, bu noktaya kadar gelinmeseydi ve Mecliste bir uzlaşma zeminini yakalayabilseydik. Bunun sonucunda da halkın oylamasına daha az bir maddeyi getirebilseydik, daha net olurdu o zaman. Baktığımızda, 26 madde içinde halkın destekleyeceği maddeler de var, desteklemeyeceği maddeler de var. Bu, çok rastlanan bir durum değil.'' İyimaya da Türkiye'nin 1982 anayasasını tümden değiştirme ihtiyacının, ilgili anayasanın yürürlüğe girdiği günden bu yana olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Biz, niye başka anayasaları örnek alalım. Türk tipi diye üretebilirdik. Burada, siyaset kurumu 1982'den bu yana uzlaşmayı başaramadı. Keşke, başarabilseydi. 16 değişiklik gerçekleşti, bir değişiklik de halka sunuluyor. Her maddeyi tek tek halk oylamasına sunmak, sanırım anayasa oylamasını bir ayda zor bitirirdi. Bence, referanduma gidilmeden, siyasi partilerin parlamentoda uzlaşmayı sağlaması lazımdı. Keşke, uzlaşı tekliflerine 'buyurun, şöyle olsun' denebilseydi, olmadı.'' Öztrak, ''Önümüzde bazı değişiklikler var, bir takım hakların daraltıldığını görüyoruz. Örneğin, savcılarla ilgili idare mahkemesine başvuru hakkının ortadan kaldırılması, Adalet Bakanı eğer izin vermezse...'' demesi üzerine İyimaya, bu konuda bilgi yanlışlığı olduğunu söyledi. Öztrak, seçim tutanaklarının bir kopyasının siyasi parti temsilcilerine verilmesi noktasında YSK'nın yaptığı açıklamanın yeterli olmadığını, bunu bir karara bağlaması gerektiğini belirtti. Bu eleştiriler üzerine de İyimaya, ''Şu an en az sorunlu ya da sorunsuz kurumlarımızdan birisi Seçim Kurulu. Türkiye'nin süratli elektronik oylamaya geçmesi lazım'' dedi. -''12 EYLÜL OLMASAYDI, AKP DİYE BİR ŞEY OLACAK MIYDI?''- BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler ve beraberindeki heyet de, CHP'lilerin ''bayram, hayırlara vesile olur inşallah'' temennisine ''Amin'' diyerek cevap verdi. CHP Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrezzak Erten, referandum harcamalarına ilişkin eleştiride bulunurken, Şenliler de Meclisteki tüm siyasi partilerin asgari müşterekte bulunmasını temenni etiklerini, ancak bunun gerçekleşmediğini ve halk oylamasına gidildiğini söyledi. Şenliler, referandum sonrasında halkın kararına saygı duyulması gerektiğini dile getirdi. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi ve Teşkilat Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Fikret Karabekmez ve beraberindeki heyet de referandum sürecini ele aldı ve CHP'nin gündeme getirdiği parti içi tartışma sorularını yanıtladı. Karabekmez, bu tartışmalardan rahatsızlık duymadığını, bunun iktidara doğru yürümenin işareti olduğunu belirterek, ''Çok hızlı büyüdüğün zaman çok olaylarla karşılaşıyorsun'' dedi. DP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ünal ve beraberindeki heyetin ziyaretinde de partilerinin ''dayatma anayasasını'' onaylamadığını belirterek, ''AK Parti, neden 12 Eylülün ruhu olan YÖK'e dokunmuyor?'' diye sordu. İP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz başkanlığında yapılan ziyarette de partililer, referandumdan ''hayır'' çıkmasını temenni ettiklerini belirtti. Cengiz, ''Üç ayağın üçü de ele geçirildikten sonra, acaba Türkiye Ankara'dan mı yönetilecek? Benim endişem bu'' dedi. Abdurrezzak Erten de AK Parti'nin bu süreçte siyasi söylemini 12 Eylül üzerinde geliştirdiğini ifade ederek, ''12 Eylül olmasaydı, AKP diye bir şey olacak mıydı?'' diye konuştu. MHP'yi temsilen gelen Genel Başkan Yardımcısı Osman Çakır, referandumda sandık güvenliği konusunda ciddi endişeler taşıdıklarını ifade ederek, ''Seçimin sağlıklı bir şekilde yürütülüp yürütülmeyeceği konusunda endişeliyiz. Vatandaşların, hür iradesini çeşitli nedenlerle ve şekillerle ipotek alınıp alınmayacağı konusunda endişemiz var'' dedi.