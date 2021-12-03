Siyasi Partiler Yasası, mart ayında TBMM’ye gelecek

AKP ve MHP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Siyasi Partiler Yasası (SPY) ile seçim yasaları mart ayında TBMM’ye gelecek. İktidar cephesi, bu adımın “erken seçim” tartışmalarının da önünü kapayacağını belirtirken, yasada 15 maddenin değişeceği kaydediliyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, “Yüzde 7 seçim barajının” yanı sıra “milletvekillerinin seçildiği partiden istifasının zorlaştıran” ve “istifa eden vekillerin 20 sayısını bulsa bile grup kuramamasına” ilişkin hükümlerin düzenlemede yer alması bekleniyor. Söz konusu düzenlemenin “MHP’nin isteği üzerine” yasal düzenlemeye eklendiği kaydedildi. SPY’de yapılan düzenlemede anasaya hükmü gereğince 20 milletvekili çıkaran siyasi partiler grup kurabilecek ancak seçildikleri partilerden istifa eden milletvekillerine “aynı olanak” tanınmayacak. Milletvekilleri partilerinden istifa edip, 20 sandalye sayısına ulaşsa bile “grup kuramayacak.” Ayrıca bir milletvekilinin “ancak seçildikten belli bir süre sonra partisinden istifa edebileceğine” yönelik düzenlemenin de yasaya eklendiği belirtiliyor.