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Siyasi Partiler Yasası düzenlemesinde çalışmalar devam ediyor; Cumhur İttifakı, seçim barajında uzlaştı

14 Mart 2021 07:16

AKP, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha önce pek çok kez dile getirdiği “Seçim barajı düşürülmeli” önerisini, üzerinde çalıştığı Siyasi Partiler Yasası ile seçim yasalarındaki değişiklik çalışmasında yer verdi. Cumhur İttifakı’nın, seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi için uzlaştı. 

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, iktidar, barajın düşürülmesiyle ilgili 7 Haziran 2015 seçimlerini de örnek gösteriyor. Bu seçimde “HDP’nin yüzde 13,1 oy alarak, 80 milletvekili çıkardığı, böylece partinin tarihinin en yüksek oyunu aldığına” atıfta bulunuyor. Bunun en büyük nedeninin de o dönem “sırf HDP’nin barajı geçmesi için CHP gibi partilerin seçmenlerinin HDP’ye yönelmesi olduğu” belirtiliyor. HDP’nin 7 Haziran seçimlerinde 6 milyon 57 bin 500 oy aldığı ancak 1 Kasım 2015’teki seçimlerde ise bir  milyondan fazla oy kaybettiğine vurgu yapılıyor. Seçim barajının düşmesiyle birlikte HDP’nin “oylarının düşeceği” yorumları yapılıyor. 

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