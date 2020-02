Siyasi partiler, genç seçmenin peşinde

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de siyasi partilerin gençlik kolları, 24 Haziran\'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için ilk kez oy kullanacak 58 bin genç seçmenin peşine düştü. CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan, genç seçmenlerin ilk oyunu CHP\'ye vermesi için sokakları arşınladıklarını açıklarken, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ise gençlere ulaşmada en kapsamlı çalışmayı kendilerinin yaptığını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir\'de, 18 yaşını dolduran ve 24 Haziran seçimlerinde ilk kez oy kulanacak olan seçmen sayısı 58 bin. CHP ve AK Parti\'nin gençlik kolları üyeleri de ilk kez sandık başına gidecek o seçmeni yakın markaja aldı. Gençlerin ilk oylarını kendi partilerine atmaları için ter döken CHP ve AK Parti\'de, hummalı bir çalışma var. CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan, bu süreçte gençlerin ayağına gideceklerini ve özellikle 30-18 yaş arasındaki bütün gençlerin tek tek elini sıkacaklarını söyledi. Kınık\'tan Beydağ\'a kadar İzmir\'in her noktasında farklı kimliklere, farklı hayatlara sahip olsa da her gence ulaşacaklarını ifade eden Ozan Uyan, \"Gençlerin bir çok sorunu var. Özellikle işsizlik bunların başında geliyor. İşsizliğin yanında nitelikli istihdam problemleri de var. Bu sorunların karşısına çözüm önerileri ile çıkacağız. CHP 24 Haziran\'da sadece baskı rejimini yıkıp, yerine demokrasi getirmekle kalmayıp, Türkiye\'deki işsizliği de bitirecek tek partidir. Bunu genç arkadaşlarımıza çok iyi anlatmalıyız. Türkiye\'de yapılan özelleştirmelerin sonucunda oluşan nitelikli istihdam probleminin nasıl çözüleceğini ve gençlerin üniversiteyi bitirdikten sonra iş arama derdine düşmesinin çözümü üzerinde yollar arayacağız\" dedi.

\'GEREKİRSE KAMP KURACAĞIZ\'

30 ilçenin 30\'unda da ilçe kollarının örgütlü olduğunu anımsatan Ozan Uyan, \"30 ilçe gençlik kolları başkanları ve yönetim kurulları da çalışkan, herkes alanda. Onların çok iyi bir şekilde organize olacaklarını biliyoruz. İlçe gençlik kollarımızın nezdinde mahalle mahalle, köy köy çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her mahallede en az bir genç projemiz var. Bu proje bizim her mahallede var olduğumuzu gösteriyor. CHP Gençlik örgütleri olarak İzmir\'in her mahallesi ve köyünde varız. Bu da bizim için şu avantaja dönüşüyor\" diye konuştu. Her mahalleyi arşınlayacaklarını ve her gence tek tek ulaşacaklarını söyleyen Uyan, il örgütü olarak ilk CHP\'nin en düşük oy aldığı yerlere gideceklerini belirtti. Uyan, \"İzmir\'de en düşük oy aldığımız veya oy alamadığmız yerler varsa buralara gideceğiz. Orada gerekirse kamp kurup, CHP\'ye oy vermelerini sağlayacağız\" dedi.

Kendisi de hukukçu olan Ozan Uyan, şuanda Türkiye\'de İttifak Yasası ile Seçim Yasası\'na dair kimsenin net bir bilgiye sahip olmadığını ileri sürerek, \"Bu iki yasanın ne olduğunu bilen de anlayan da yok. Hukukçular bile doğru düzgün bilmiyor. Milletvekillerinin nasıl hesaplanacağını kimse bilmiyor. Eğitim Komisyonumuz bu konuda çalışmalara başladı. Bu kanunlarla ilgili örgütlerimizi bilgilendiriyoruz. 18 yaşına girmiş bütün seçmenlere ulaşarak ilk oylarını CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'ye ve yine CHP\'nin milletvekili adaylarına vermelerini sağlayacağız. Biz hazırız. İzmir 24 Haziran seçimlerine damga vuracak. İzmir\'in gençleri bu baskıcı rejimi, demokratik rejime çevirecek\" diye konuştu.

\'HER GENCİN İRADESİNE TALİBİZ\'

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ise 16 Nisan Referandumu\'nun ardından, çalışmaları her zaman diri tuttuklarını söyledi. Planlanan bir çalışmalarının olduğunu kaydeden Eyüp Kadir İnan, \"Seçim yaşının 25\'ten 18\'e düşürülmesi gençleri önümüzdeki seçimler için daha da önemli bir etken haline getirdi. Gerek temsiliyet, gerekse oy potansiyeli açısından gençler Türk siyasetinde artık daha fazla etkin. Değişimi ve dönüşümü okuyan, gençlerin taleplerini ve beklentilerini anlayabilen, gençlerin taleplerine kulak veren tek parti AK Parti. Yeni genç kuşaklarla iletişim kurma konusunda da en çok başarı sağlayabilen partiyiz. 16 yıllık icraatlarımıza baktığınızda, kalem kalem geçlerin odak noktası olduğu görülüyor. 18-30 yaş arası seçmene anlatacağımız çok şey var\" dedi. 18 yaşına giren her gencin iradesine talip olduklarını vurgulayan İnan, İzmir\'de ilk kez oy kullanacak yeni seçmenler ile birebir iletişime geçeceklerini, onlara hem 16 yıllık hikayelerini hem de Türkiye\'nin 2023, 2053, 2075 hedeflerini anlatacaklarını söyledi. Erken seçim kararının alınmasının ardından seçim çalışmalarını yürütebilmek için bir komisyon kurduklarını açıklayan İnan, \"İlçelerde birlikte en kapsamlı sosyal medya çalışmalarını ortaya koyacağız. Gençlere ulaşmada en kapsamlı çalışmayı İzmir İl Gençlik Kolları olarak biz yapacağız. Kap kapı nasıl dolaşıyorsak aynı performansını sosyal medya ve blog sitelerinde de gerçekleştireceğiz\" dedi.

\'GENÇLERİN EN BEĞENDİĞİ LİDER ERDOĞAN\'

Özellikle üniversitelerde AK gençlik rüzgarının eseceğini ifade eden Eyüp Kadir İnan, şunları söyledi:

\"Türkiye\'de her zaman bir algı oluşturmaya çalışıyorlar ve bunun en çok da gençler üzerinde tesirinin olmasını istiyorlar. Biz 16 Nisan\'da Türkiye\'nin geleceğini, gençler olarak teminat altına aldık. 24 Haziran\'da da büyüyen ve güçlenen Türkiye\'nin geleceğini liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ı cumhurbaşkanı seçerek taçlandıracağız. Bu başarıda en çok istiklal ve kurtuluşun şehri olan İzmir\'in ve İzmir\'in gençlerinin önemli payı, desteği olacak. Gençlerden en çok oy alan parti AK Parti. Gençlerin en çok beğendiği lider ise Recep Tayyip Erdoğan.\"



FOTOĞRAFLI