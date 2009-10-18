Siyasi partiler bütçeden 92 milyon lira alacak

Siyasi Partiler, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinden 92 milyon 486 bin lira devlet yardımı alacak. Yeni yılda yapılacak aktarma ile birlikte AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne son 3 yılda verilen Hazine yardımı da, 367 milyon 721 bin liraya ulaşacak.

Maliye Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, TBMM Başkanlığına sunulan 2010 Merkezi Yönetim Bütçesi, Siyasi Partilerin kasasını da dolduracak.

Siyasi Partiler Kanunu uyarınca genel seçimlerde barajı aşarak, Hazine yardımına hak kazanan AK Parti, CHP ve MHP'ye 2010 yılı Genel Bütçe Gelirleri esas alınarak 92 milyon 486 bin lira devlet desteği sağlanacak.

Partilerin 2007 seçiminde aldıkları oy miktarına göre hesaplanan Hazine yardımının 52 milyon 712 bin lirasını AK Parti alacak. Bütçeden CHP'ye 23 milyon 625 bin lira, MHP'ye de 16 milyon 149 bin lira verilecek.

Maliye Bakanlığı, Siyasi Partilere Hazine Yardımını Bütçenin yürürlüğe girmesinden itibaren 10 gün içinde ödeyecek.





Bu arada 2010 Merkezi Yönetim Bütçesinden alacakları payla birlikte AK Parti, CHP ve MHP'ye son 3 yılda yapılan devlet yardımı 367 milyon 721 bin liraya ulaşacak.

Maliye Bakanlığı verilerine göre, AK Parti 2008 yılında bütçeden 45 milyon 600 bin lira yardım aldı. Söz konusu tutar, yerel seçimler nedeniyle Hazine yardımının 2 katı olarak ödendiği bu yıl 111 milyon 331 bin lira olarak gerçekleşti. 2010 yılı Bütçesinden ödenecek 52 milyon 712 bin liralık payla birlikte AK Parti'nin son 3 yılda aldığı devlet yardımı 209 milyon 643 bin lira olarak gerçekleşecek.

2008'de Bütçeden 20 milyon 400 bin lira aktarılan CHP de, bu yıl 49 milyon 898 bin lira Hazine yardımı aldı. 2010 bütçesinden verilecek 23 milyon 625 bin lira ile CHP'ye son 3 yılda sağlanan devlet yardımı da 93 milyon 923 bin lirayı bulacak.

MHP de, 2008 yılında bütçeden 13 milyon 900 bin lira yardım almıştı. MHP'ye bu yıl bütçeden aktarılan tutar ise 34 milyon 106 bin lira olarak belirlenmişti. MHP'nin son 3 yıldaki devlet yardımı da, 2010 bütçesinden alacağı 16 milyon 149 bin lira ile birlikte 64 milyon 155 bin liraya çıkacak.