Siyasi partiler Beyoğlu Belediyesi'nde buluştu: Darbe girişimini lanetliyoruz

Beyoğlu Belediye Meclisi'nde siyasi partiler ortak bir karar alarak 15 Temmuz askeri darbe girişimine karşı birliktelik mesajı verdi. İmzalanan mutabakat metnini Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan okudu.

Demircan yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Türkiye'de yaşayan insanların yaşam hakları, demokrasiyi algılamaları en üst seviyede. Kendi düşüncesinden feragat etmektense canını vermeyi kabul eden 200'den fazla şehidimiz ve aslan parçası insanımız var. Çok enteresan örneklere şahit olduk. Bunlardan birisi de Erol hoca. Çok yakından tanıyorum kendisini. Her türlü imkanı ve pozisyonu olan birisi. Darbe olduğu akşam, ben insanım o halde varım bundan sonra düşüncelerimi söyleyemeyecek miyim düşüncesiyle arabasına binip tankların önüne gidiyor. Normal bir akıl bunu tasavvur edemeyebilir. Onun gibi entelektüel birisi düşüncesizliği mahkumiyet gibi algılayıp kabullenemediği için kendini o tankın önünde buldu. Daha sonra da şehadet şerbetini içti. Türkiye bir badireyi daha atlattı."

"Bu aşağılık kalkışmayı lanetliyoruz"

Ortak mutabakat metnini okuyan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Bu aşağılık kalkışmayla; demokrasimize, milletimize, ülkemize ve tüm kurumlarımıza suikast yapan darbeci ve yandaşlarını hep birlikte şiddetle lanetliyoruz. Hepimizin ortak paydası olan demokrasimiz ve vatanımızı ihanet şebekelerine karşı sonsuza kadar birlikte savunacağız. Demokrasi nöbetini, hiçbir ayrım yapmadan birlikte sürdüreceğiz. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Millet var olsun, vatan sağolsun" dedi.