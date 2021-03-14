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Politika

Siyasi partiler arasında görüşme trafiği

14 Mart 2021 12:50

Türkiye'de yeni anayasa ve reform paketleri tartışılırken siyasi partilerde temaslarını hızlandırdı. Önümüzdeki hafta Genç Parti DSP'yi Hüda Par da Saadet Partisini ziyaret edecek.

15 Mart 2021 Pazartesi günü saat 11.00'da Genç Parti Genel Sekreteri Melek Dingaz Yaralı, beraberindeki heyetle Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal’ı ziyaret edecek.

Yine aynı gün 15.00'da Hüda Par Genel Başkanı İshak Sağlam ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Yeni Anayasa hakkında görüşecek. 

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