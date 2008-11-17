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Politika

Siyasi parti sayısı 61 oldu

'Alternatif Parti 1' ve 'İşçilerin Sosyalist Partisi' adıyla iki yeni siyasi parti kuruldu.

17 Kasım 2008 02:00

'Alternatif Parti 1' ve 'İşçilerin Sosyalist Partisi' adıyla iki yeni siyasi parti kuruldu.

İçişleri Bakanlığı'na daha önceden kuruluş dilekçesi veren "Alternatif Parti 1" Genel Başkanı Mustafa Reşit Burkan, İçişleri Bakanlığı'na gelerek partinin kurulduğuna ilişkin "alındı" belgesini teslim aldı. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Burkan, iktidara geldiklerinde ilk olarak akreditasyon sorunun kaldıracaklarını belirtti. Hükümetin politikalarını
eleştiren Burkan, "partisinin lideri, programı, projeleri ve amblemiyle iktidara alternatif olacağını" savundu.
Kısa adı "ALPARTİ" olan partinin ambleminin de "güneş ve burma bilezik"ten oluştuğunu söyleyen Burkan, "Güneşin ampulün alternatifi olduğunu, bileziklerin ise refahı temsil ettiğini" belirtti.

Bu arada, "İşçilerin Sosyalist Partisi" yöneticileri de "alındı" belgelerini almak üzere İçişleri Bakanlığı'na geldiler. Bakanlıktan çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan parti
yöneticileri, kısa adı "Sosyalist Partisi" olması planlanan partinin iki hafta içinde yapılacak kurucular kurulu toplantısında genel başkan ve amblemin belirleneceğini kaydettiler.
İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre son kurulanlarla Türkiye'deki siyasi parti sayısının 61'e yükseldiği belirtildi.

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