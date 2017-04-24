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BBC Türkçe

Siyasi parti, gençler askerlikten muaf olsun diye kilise kurdu

Gürcistan'da yasal boşluklardan yararlanan askerlik karşıtı bir siyasi parti, "papaz" gibi gösterdiği gençlerin zorunlu askerlikten muaf olmalarını sağlıyor.

24 Nisan 2017 16:05

Gürcistan'da yasal boşluklardan yararlanan askerlik karşıtı bir siyasi parti, "papaz" gibi gösterdiği gençlerin zorunlu askerlikten muaf olmalarını sağlıyor.

Liberali adlı derginin haberine göre Girçi Partisi, geçen ay Adalet Bakanlığı'na başvurarak bir kilise kurdu.

Bakanlık yasalar uyarınca Gürcistan Özgürlük Klisesi'ne papazlık belgesi verme hakkı tanıdı.

Gürcistan yasaları, din adamlarını askerlikten muaf tutuyor.

Ülkede 12 ay olan zorunlu askerlik geçen Kasım'da başlamıştı.

Girçi Partisi lideri Iago Kiçivhia, partiye "ayaktakımından, eşcinsellik karşıtı, yabancı düşmanı ve faşistleri üye yapmadıklarını" belirterek üyelerin özgürlük düşüncesini yaymak zorunda olduklarını söyledi.

Parti üyesi Nika Obaladze de, insan hakları yasalarındaki boşluklardan yararlandıklarını belirterek "Böyle bir fırsat yakaladık ve değerlendiriyoruz" dedi.

Gürcistan askeri yetkilileri, yasanın değişmemesi halinde asker bulmakta zorlanacaklarını söyledi.

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