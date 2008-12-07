Siyasi liderler bayramı nerede geçirecek

Liderlerin, Kurban Bayramı programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bayramı Ankara'da geçirecek. TBMM Başkanı Köksal Toptan, bayramda Japonya'daki kızının yanında olacak.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bayramın birinci gününü İstanbul'da geçirecek. Erdoğan'ın diğer günlerdeki programı henüz netleşmedi.



Bayramları genellikle Antalya'da geçiren CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın bu bayramda da aynı geleneği sürdürmesi bekleniyor.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayramın birinci ve ikinci günü Ankara'da olacak. Bahçeli ikinci gün partideki bayramlaşma törenine katılacak.



DSP Genel Başkanı Zeki Sezer de bayramı Ankara'da geçirecek. Sezer, ikinci gün parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.



DP Genel Başkanı Süleyman Soylu ise bayramın birinci günü İstanbul İl Başkanlığı'nda, ikinci gün ise Ankara'da genel merkezde düzenlenecek bayramlaşma törenlerine katılacak.



Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, bayramı İstanbul'da geçirecek. Kurtulmuş, bayramın üçüncü günü İstanbul İl Başkanlığında partililerle bayramlaşacak.



Anavatan Partisi Genel Başkanı Salih Uzun bayramı Ankara'da geçirecek. Uzun, ikinci gün genel merkezde bayramlaşma törenine katılacak.



BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ise bayramın birinci günü Ankara'da olacak. İkinci gün partide bayramlaşma programına katılacak olan Yazıcıoğlu, üçüncü ve dördüncü gün memleketi Sivas'ta olacak.



Bu arada, siyasi partilerin genel merkezlerinde, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde hareketlilik yaşanacak. Siyasi parti heyetleri, karşılıklı bayram ziyaretleri yapacak.

