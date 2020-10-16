Siyasi krizin devam ettiği Kırgızistan'da Başbakan Japarov, cumhurbaşkanı yetkilerini de devraldı

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Tartışmalı seçim sonuçlarının halkın sokağa çıkmasına yol açtığı Kırgızistan'da Başbakan Sadyr Japarov, mevcut görevini sürdüreceğini ancak cumhurbaşkanı yetkilerinin de kendisine devredildiğini belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov dün istifa etmişti. Japarov tartışmalı seçimlerden sonra 14 Ekim'de başbakanlık koltuğunu devralmıştı.

Ceenbekov istifa ettikten sonra meclis başkanı geçici cumhurbaşkanı olmayı kabul etmeyince yetkiyi devralan Japarov, "Cumhurbaşkanı ve başbakanın güçleri bana teslim edildi" dedi.

Başbakanlık ofislerinin dışında destekçilerine seslenen Japarov, "Sizi zaferinizden sebep kutluyorum. Her şey planladığımız gibi gitti" diye konuştu.

Kırgızistan'da protestolar 4 Ekim parlamento seçimlerini Ceenbekov'a yakın isimlerin kazanmasının ardından başlamıştı. Muhalefet, seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu savundu. Seçimler daha sonra iptal edilse de bu eylemleri durdurmadı. Eylemlerde bin 200den fazla insan yaralandı ve bir kişi hayatını kaybetti.

Ceenbekov dün istifa ederken, "Ben iktidara tutunmuyorum. Kendi halkına ateş eden ve kan döken bir başkan olarak hatırlanmak istemiyorum" demişti.