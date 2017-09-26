Siyasi karikatüristler Almanya seçim sonuçlarını çizdi

Şansölye Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin başta sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi olmak üzere birçok rakibine karşı avantajını yitirdiği seçim sonuçlarının ardından uluslararası siyasi karikatüristler bu durumun politik sonuçlarını resmetmek konusunda zaman kaybetmediler. Karikatüristler, eserlerinde Almanya'da milliyetçiliğin tekrar yükselmesi üzerine yoğunlaştılar.

Birçok karikatürist için seçim sonuçları, dördüncü kez başbakan olacak Merkel'in bu seçimlerde ilk defa Federal Meclis'e girecek sağ popülist AfD’yi uzaklaştırmaya çalıştığı patlamaya hazır bir barut fıçısı kıvamında bir sonuca sebep oldu. Kara mizah yönlerine rağmen bu siyasi çizimlerde bolca mizah da bulunuyor.

Kazananlar ve kaybedenler

Avustralyalı karikatürist David Rowe, Australian Financial Review dergisinde yayınlanan karikatüründe AfD'nin yükselişini Şansölye Merkel'in de sağa doğru kaymak durumunda kalmasını göstererek anlatmış:

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan karikatürist Marian Kamensky ise politik konularda yorumlarda bulunanlar ile karikatüristlerin ortak olarak işledikleri Almanya seçimlerinin gerçek kazananını çizmiş:

Sağ popülist AfD'nin Almanya’daki yükselişi Almanya'da yaşayan Yahudiler arasında kaçınılmaz olarak tedirginliğe yol açıyor. Bu tedirginlik İtalyan karikatürist Paolo Lambardi tarafından güzel bir şekilde ifade edilmiş:

Bazıları da popüler kültürden kötü adam karakterlerini kullanarak AfD’nin yükselişini resmetti. Aynen aşağıdaki karikatürde Stephen King'in "O” adlı kitabının başkarakteri Pennywise Dans eden Palyaço’nun kullanılması gibi:

On seneden uzun bir süredir Şansölye Merkel’i çizdiği ünlü karikatürleri Almanya’nın en köklü gazetelerinde yayınlanan Alman siyasi karikatürist Heiko Sakurai da Merkel'in patlamaya hazır seçim sonrası gerçekliğini çizmekte gecikmedi:

Seçim günü Yunan karikatürist Tasos Anastasiou, Almanya'daki birçok insan için aşağı yukarı aynı politikaları uygulayan Almanya'nın iki ana partisi [Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ve Martin Schulz'un Sosyal Demokrat Parti'si (SPD)] arasındaki ve her zaman Merkel’in kazandığı çekişmeyi çizdi:

Bangkok’ta yaşayan bir karikatürist ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore’ye savaş tehditleri savurduğu bir zamanda Almanya'daki seçimlerin dünyanın geri kalanı için ne anlama geldiğini yansıtmış karikatüründe:

Ve son olarak, mahlası Dino olan Konstantinos Tsanakas adlı karikatürist de Angela Merkel’in seçim zaferinin sığ temellerini çizmiş:

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Stuart Braun