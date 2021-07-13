Siyasi kaosa sürüklenen Haiti'nin son senatörlerinden Celestin: Türkiye'ye demir için rutin olarak 30 milyon dolar transfer ederim

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Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesiyle istikrarsız gidişattan daha da büyük bir kaosa sürüklenen Haiti'nin kalan son 10 senatöründen biri olan Rony Celestin, servetinin "temiz" paradan oluştuğunu iddia ederken düzenli olarak Türkiye'den çok büyük meblağlar karşılığında demir aldığını söyledi.

New York Times, dünyanın en yoksul ve yozlaşmış ülkelerinden olan Haiti'nin tartışmalı isimlerinden Celestin'i mercek altına aldı. Kanada'da 3.4 milyon dolara aldığı malikane ile tekrar gündeme gelen multi milyoner senatörün halkından binlerce kilometre ötede, büyük refah içinde yaşaması Haitililerin tepkisini çekmişti. Kanada'daki Haitililer, Celestin'i sıkça protesto etti.

Kanada'nın para aklama karşıtı düzenlemelerine göre Celeste, "Siyasete maruz kalmış" insan olarak tanımlanıyor; bu sebeple 100 bin dolardan fazla para transferi yaptığında detaylı olarak kaynağının tespiti için inceleniyor.

"Temiz olmasaydım Miami'deki bankalarla büyük sorunlar yaşardım" diyen Celestin, rutin olarak demir almak için Türkiye'ye 20 ila 30 milyon dolar arası para transfer ettiğini söyledi.

Senatör, "Param temiz olmasaydı korkardım" dedi.

Celestin'in Montreal'deki avukatı ihracat için kullanılan şirketin ismini paylaşmadı.

Yasa dışı uyuşturucu ticaretinde giderek daha büyük bir merkez haline geldiği belirtilen Haiti'de normal şartlarda 30 senatör görev yapıyor. Bu senatörlerden 20'sinin görev süresinin dolmasının ardından Covid-19 gerekçesiyle yenide seçime gidilmediği için şu anda görevde 10 senatör bulunuyor. NYT, Celestin'in ülkenin geleceğinde önemi bir rol oynayabileceğini ifade etti.