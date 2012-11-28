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Yaşam

Siyasi görüş aşkı belirliyor

Yapılan araştırmalara göre siyasi görüşün eş seçimini etkilediğini göre partner siteleri stratejilerini buna göre değiştiriyor

28 Kasım 2012 09:59

ABD'deki Nebraska Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma insanların duygusal ilişkilerindeki tercihlerinde siyasi görüşlerin önemli bir kriter olduğunu ortaya koydu. Hatta araştırma sonuçlarına göre, siyasi açıdan aynı görüşleri paylaşmak kişilik özelliklerinden bile daha önde geliyor.

\Bu araştırmanın sonuçlarını esas alan partner siteleri de stratejilerini buna göre değiştiriyor. Almanya'daki partner sitelerinden “Gleichklang”ın sözcüsü Prof. Dr. Bernhard Taureck, kendi tecrübelerinin araştırmanın sonuçlarını doğruladığını belirterek, site aracılığıyla siyasi görüşleri örtüşen çok sayıda çiftin tanıştığını ifade etti.

Prof. Dr. Taureck, bu siyasi duruşun etkisini gösterdiğini belirterek bu sayede vejateryan ya da vegan beslenme biçimini benimseyen insanların birbirleri ile tanışıp, duygusal ilişki yaşadığını ifade ediyor.
 

(Deutsche Welle Türkçe)

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