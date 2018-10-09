"Siyasi cinayetlerde hep 'İran parmağı' aranırdı; meğer başkonsoloslukta bile kıtır kıtır adam kesiyorlarmış!"

Sözcü yazarı Soner Yalçın, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesinin Türkiye'yi zora sokacağına işaret etti. Olay için 'Suudilerin başkonsolosluklarında işledikleri gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti" yorumu yapan yazar, "Türkiye'nin 'Güvenilmez ülke' imajı üzerimize yapıştı" diyerek Cemal Kaşıkçı'nın ilk çalıştığı Suudi gazetesi Okaz tarafından "Suudiler için İstanbul güvenli mi?" başlıklı haber yapıldığını bildirdi.

"Suudiler'den bugüne kadar hiç şüphenilmedi!"

"Suudiler, konsoloslukta cinayet işleyecek kadar gözlerini nasıl kararttı?" sorusunu yönelten Soner Yalçın, 'suikast'in örtülü mesajı olduğunu ancak 'Türkiye'ye mi?, Katar'a mı?' meselesinin önümüzdeki günlerde tartışılacağını kaydetti. Öte yandan Türkiye'de siyasi cinayetlerde hep 'FETÖ' nedeniyle 'İran parmağı' arandığını savunan yazar Yalçın, "Suudiler'den bugüne kadar hiç şüphenilmedi! Meğer başkonsoloslukta bile kıtır kıtır adam kesiyorlarmış!" dedi.

Sözcü yazarı Soner Yalçın'ın "Suikast sebebi" başlığıyla (09 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz