"Siyasi cinayetler" konusunda eski MİT yetkilisi Cevat Öneş'ten uyarı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler kaygım var" açıklaması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. İktidar sözcüleri, önlem almak yerine, açıklamayı yapan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken, eski MİT Müsteşar Yardımcısı Öneş uyarılarda bulundu. Siyasi cinayetler konusunda "somut şüpheler" olduğunu belirten Öneş, seçim sürecinde provokasyonlar olabileceğini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kılıdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler kaygım var" şeklindeki açıklamalarının ardından yargı harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin resen soruşturma başlattı. Başsavcılık suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi.

İktidar partisinden ise olayı ciddiye alan açıklamalar gelmedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "mesnetsiz iddialar" derken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nu suçlayarak "Bu bir FETÖ taktiğidir" ifadesini kullandı.

Cevat Öneş uyardı

DW Türkçe, siyasette tartışma yaratan "suikast" iddialarını eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş'e sordu. Savcılığın bu konuda harekete geçmesinin önemli olduğunu belirten Öneş, buna karşılık yargıyı geç kalmakla suçladı. Öneş, "Ancak bugüne kadar niçin harekete geçilmemiştir? Benzer olaylar üzerinde niçin durulmamıştır? Özellikle darp eylemlerine maruz kalan siyasetçiler, gazeteciler ve sanatçıları gibi olaylar üzerinde niçin önleyici tedbirler alınmamıştır sorusunu sormamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması uyarı

Konunun hassas olduğunu dile getiren Öneş, konuyu gündeme getiren Kılıçdaroğlu'nun haklı olduğunu vurguladı. "Toplumun aydınlanması ve bilinçlendirilmesi bakımından zamanında yapılmış bir uyarı olarak görüyorum" diyen Öneş, Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara'nın Çubuk ilçesindeki linç girişimine dikkat çekti. Öneş, şöyle devam etti:

"Böylesine linç olayına karşı yetkili kurumsal yapılar seyirci kaldı. Yargı organı seyirci kaldı. Yargı sisteminde gelişen bu olayla ilgili süreçlerde fiili yaratanların sorumluların, sorumlu şahsın, linç olayı içinde gözüken şahısların iktidar partisi mensupları tarafından destek alması çok ibret verici bir olaydı."

Öneş, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in evinin önünde eylem yapıldığını, Gelecek Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın Ankara'da darp edildiğini, bazı gazetecilere yönelik saldırılar olduğunu anımsattı. Faillerin ortaya çıkmasına karşın yargılamalardan bir sonuç çıkmadığının altını çizen Öneş, "Bu olayların savsaklandığını biliyoruz. Tüm bu olayların siyasi iktidar cenahından hatta tepe yöneticileri tarafından desteklendiğini de görebiliyoruz" ifadesini kullandı.

Siyasi cinayet şüphesi var

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Öneş, Sedat Peker'in de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ölüm listeleri olduğunu açıklandığına dikkat çekerek, "Sedat Peker'in yurt dışından attığı Tweetlerle ortaya koyduğu bu konuyla bağlantılı bilgiler konusunda hiçbir araştırmanın yapılmaması ve bu Tweetlerdeki somut veriler bize Türkiye'de siyasi cinayet olayı ile karşılaşabileceğimiz gibi somut durumu şüpheyi ortaya çıkarıyor" değerlendirmesini yaptı.

Öneş, "Seçim sürecine gidilirken bir provokasyon bekliyor musunuz?" sorusuna ise "Beklemiyorum dersem, doğru söylemem. Çünkü böylesine bir iklimde özellikle Türkiye demokrasisini engellemek isteyenler unsurların böylesine olaylara tevessül etmeleri ihtimalini daime dikkate almak durumundayız" karşılığını verdi.

Bu konuda duyarlı olunması gerektiğini belirten Öneş, muhalefete "birlikte hareket etmeleri" çağrısında bulundu.

Alican Uludağ

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