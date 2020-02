Siyasi Analist Sement: Erdoğan'ın makalesi Amerikan piyasasını sarsar

İstanbul (DHA) - SİYASİ Analist Serdar Sement, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın New York Times\'taki makalesinin Amerikan piyasalarında çok büyük bir sarsıntına yol açabileceğini ve S&P endeksinin 6 ay içerisinde 1900 puana kadar gerileyebileceğini söyledi.

\"AMERİKALI YATIRIMCILARIN BÜTÜN HESAPLARINI ALTÜST EDEBİLİR\"

Batı ittifakı için Türkiye\'yi kaybetmenin savunma harcamaları açısından maliyetinin iki ekonomiyi de derinden etkileme potansiyeli barındırdığını vurgulayan Sement, \"Makalede belirtildiği gibi Türkiye\'nin başka dostlar bulması demek Amerika\'nın savunma harcamalarını en az iki katına, Avrupa\'nın da beş katına çıkartması demektir. Bu durumun gerçekleşme ihtimali bile Amerikalı yatırımcıların bütün hesaplarını altüst edebilir\" dedi.

\"AMERİKAN BORSALARI HIZLA DÜŞMEYE BAŞLAR\"

Amerika\'nın elindeki kozları büyük oranda kullandığı halde arzu ettiği sonuçlara ulaşamadığını kaydeden Serdar Sement, \"Erdoğan\'ın NYT\'deki makalesi hem zamanlama hem ifade tekniği hem de kullanılan mecra açısından özenle hazırlanmış. Amerika\'nın gerçek bir dostu olan Türk halkının Trump yönetiminin akılsızca uygulamalarına karşı Amerikan halkını ve yatırımcıları uyarı niteliğinde. Eğer Amerikan yönetimi buna dostluğun gereğini yapmazsa ilk tepkiyi Amerikalı yatırımcı verir ve Amerikan borsaları önümüzdeki haftalardan başlayarak hızla düşmeye başlar\" şeklinde konuştu.

Amerika için bir diğer alternatifin de Trump yönetiminin bu çılgınlıklarını sona erdirecek bir tedbir almak olduğunu dile getiren Sement, \"Pentagon ve iş dünyası bütün hesapları altüst edecek bu durum karşısında gereğini yapmakta tereddüt etmeyeceklerdir\" diye konuştu.

ERDOĞAN, NEW YORK TİMES\'A YAZDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times\'a yazdığı makalede özetle şu değerlendirmede bulunmuştu:

Kötülüğün dünyanın her yerinde pusuya yattığı bir dönemde, uzun zamandır müttefikimiz olan ABD\'nin Türkiye\'ye karşı attığı tek taraflı adımlar sadece ABD\'nin çıkarlarına ve güvenliğine zarar verir. Çok geç olmadan, Washington ilişkilerimizin asimetrik olabileceği yanlış düşüncesini bir kenara bırakmalı ve Türkiye\'nin alternatiflere sahip olduğunu kabul etmelidir. Bu tek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız. ABD, Türkiye\'nin egemenliğine saygı duymaya başlayıp, milletimizin karşı karşıya olduğu tehlikeleri anladığını ispatlayamazsa ortaklığımız riske girebilir. Türkiye zaman belirledi ve ABD dinlemezse bir kez daha kendi göbeğini kendi kesecek.

