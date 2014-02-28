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Dünya
Deutsche Welle

Siyasetten elini eteğini çekecek mi?

Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmesi, 'Siyasete döner mi?' sorusunu gündeme getirdi.

28 Şubat 2014 14:30


Almanya Türk Toplumu Derneği (TGD), yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un beraat etmesinin memnuniyetle karşılandığı açıklamasında bulundu. 'Die Welt' gazetesine konuşan kuruluşun başkanı Kenan Kolat, "Wulff'un siyasi hayatı boyunca suçsuzluğuna hep inanmıştım. Beraat kararından sonra kendisinin kamuoyu önünde daha görünür olması iyi olur" dedi.

'Wulff'un görüşleri önemli'

Medya, iletişim ve ekonomi yüksek okulu HMKW Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Frank Überall da Wulff'un siyasi açıklamlarda bulunabileceği tahmininde bulunuyor. Eski cumhurbaşkanının bıraktığı görevi dolayısıyla belli bir saygınlığa sahip olduğunu belirten Überall, "Wulff, itibarı sayesinde kendisinin önemli gördüğü konular hakkında görüş bildirme yetkisine sahiptir. Örneğin cami inşası gibi tartışmalı konularda görüş bildirebilir. Siyaset içindeki politikacıların görüş bildirmekten çekindiği konularda, Wulff görüşlerini açıkça dile getirebilir" şeklinde konuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Wulff'un aktif siyaset hayatına tekrar dönüş yapacağını düşünmediğini belirten Überall, 'Wulff özellikle göç konusundaki tartışmalara ivme kazandırmıştı. Wulff'un 'İslam, Almanya'nın bir parçasıdır' cümlesi hâlâ akıllardadır' şeklinde konuştu.

Neden dava açılmıştı?

54 yaşındaki Wulff, film yapımcısı arkadaşı David Groenewold ile birlikte yargılanıyordu. Wulff'un 2008 yılında Aşağı Saksonya eyaleti başbakanı iken eşi ile birlikte Münih'teki geleneksel Ekim Şenliği'ne katıldığı sırada yaklaşık 720 euroluk konaklama ve yemek masrafını Groenewold'e ödettiği iddia ediliyordu. Eski Cumhurbaşkanı'nın, bu tarihten iki buçuk ay sonra, Siemens'in Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Groenewold'un yapımlarına destek vermesini istediği öne sürülmüştü.

Eski Cumhurbaşkanı Wulff, hakkındaki iddiaların güçlenmesi üzerine yaklaşık iki yıl önce cumhurbaşkanlığından istifa etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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