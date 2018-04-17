Siyasette yeni tartışma konusu: İyi Parti seçime katılabilecek mi?

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel’in 26 Ağustos'ta erken seçim gerçekleşmesi yapılması halinde İyi Parti'nin seçime giremeyeceği iddiasına İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray’dan yanıt geldi.

Egedesonsöz'den Mehmet İşler'e konuşan Çıray, İYİ Parti'nin kesin olarak seçime gireceğini ifade ederek, "6 ay kuralı diye bir şey yok. Yanlış biliyorlar. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim olmayan zamanlarda 6 ayda bir rutin olarak seçime girecek partileri açıklar. Ancak seçim kararı alındıktan sonra şimdi yeniden açıklamak zorunda. Biz 22 Haziran’da tamamlamış oluyoruz” şeklinde konuştu.

26 Ağustos'ta seçimin gerçekleşmesi durumunda İYİ Parti'nin seçime giremeyeceğini öne süren Özel, "Seçim kanunu diyor ki, bir partinin seçime girebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması lazım. Daha sonra büyük kurultayını yapmış olması lazım. Ve büyük kurultayından en az 6 ay geçmiş olması lazım. İYİ Parti, 6 ayı 1 Eylül'de dolduruyor. Seçimler 26 Ağustos'ta gerçekleşirse İYİ Parti seçime katılamaz. Devlet Bahçeli 'Biz İYİ Parti olmadan seçime girmek istiyoruz' diyor. 1 Nisan'da kurulan bir partiden korkan Devlet Bahçeli ve kadrosu 26 Ağustos'a seçimi çekmek istemiştir” açıklaması yapmıştı.

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İyi Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nı 10 Aralık 2017'de yaptığı biliniyor. İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı'nı ise 1 Nisan 2018'de gerçekleştirdi.

Siyasi Partiler Kanunu’nun konuya ilişkin 36. maddesi şöyle:

(Değişik: 3420 - 31.3.1988) Siyasî partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunması şarttır.

Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir.