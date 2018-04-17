T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Özel: İyi Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez

CHP Grup Başkanvekili Özel, 26 Ağustos'ta seçim yapılması durumunda 1 Nisan'da büyük kurultayını yapan İyi Parti'nin seçime katılamayacağını öne sürdü

17 Nisan 2018 18:45

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısında bulundu. Çağrının ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den “Zamanında ya da erken seçim bizim için fark etmez. Bizim için telaşlanacak bir durum yok” açıklamasında bulunurken; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 26 Ağustos 2018’de seçimin yapılması durumunda 1 Nisan’da büyük kurultayını yapan İyi Parti’nin seçime katılamayacağını öne sürdü. Seçim kanunu hatırlatan Özel, “Bir partinin seçime katılabilmesi için 41 ilde örgütlenmesi lazım. Büyük kurultayının üzerinden en az 6 ay geçmesi lazım” dedi.

Habertürk’te yer alan habere göre,  CHP olarak seçime hazır olduklarını belirten Özel, “CHP olarak ilk kararımızın arkasındayız. Devlet Bahçeli’yi buna ne zorladı, bunu bulmak lazım” dedi.

26 Ağustos’ta seçimin gerçekleşmesi durumunda İyi Parti’nin seçime giremeyeceğini öne süren Özel, “Seçim kanunu diyor ki, bir partinin seçime girebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması lazım. Daha sonra büyük kurultayını yapmış olması lazım. Ve büyük kurultayından en az 6 ay geçmiş olması lazım. İyi Parti, 6 ayı 1 Eylül’de dolduruyor. Seçimler 26 Ağustos’ta gerçekleşirse İYİ Parti seçime katılamaz. Devlet Bahçeli ‘Biz İYİ Parti olmadan seçime girmek istiyoruz’ diyor” ifadelerini kullandı.

Siyasi Partiler Kanunu’nun konuya ilişkin 36. maddesi şöyle:

(Değişik: 3420 - 31.3.1988) Siyasî partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunması şarttır.

Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir.

ETİKETLER

CHPÖzgür Özelerken seçimİyi Parti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24