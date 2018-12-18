Siyasette 'sokak' tartışması; HDP'li Garo Paylan: Erdoğan toplumu kutuplaştırıyor, paramparça ediyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen bilesin ki bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl bu meydanları dar ettiyse yine dar ederiz" sözleriyle başlayan siyasette ‘sokak’ tartışması sürüyor.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, “Cumhurbaşkanı toplumu geriyor, kutuplaştırıyor ve paramparça ediyor, toplumu böldüğünü düşünüyorum. Bunu da geçmişte yaşanan gerilimler üzerinden tekrar kendi kitlesine yeniden bir hatırlatma yapıyor” dedi.

"Erdoğan’ın kitlesini diri tutarak oy konsolide etmeye çalıştığını" ifade eden Paylan, medyanın bir şiddet gösterisi olarak sunduğu Gezi’nin bütününe yakınını barışçı bir protesto eylemi olduğunu söyledi.

Protestonun Anayasal bir hak olduğuna dikkat çeken Paylan’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“Cumhurbaşkanı toplumu geriyor, kutuplaştırıyor ve paramparça ediyor, toplumu böldüğünü düşünüyorum. Bunu da geçmişte yaşanan gerilimler üzerinden tekrar kendi kitlesine yeniden bir hatırlatma yapıyor. Bu konuda o kesimi diri tutmaya ve oylarını konsolide etmeye çalışıyor aslında. Maalesef medya tek taraflı baktığı için Gezi olaylarını, Gezi eylemlerini, Gezi Protestolarını sadece bir şiddet gösterisi olarak ortaya koyuyor.

Oysa ben Gezi de tam bir ay boyunca gece gündüz bulundum ve Gezi’nin bütününe yakını son derece barışçı bir protesto eylemiydi. Cumhurbaşkanının o zaman siz ne yaparsanız yapın ben oraya Topçu Kışlasını yapacağım ve ne yaparsanız yapın üçüncü köprüyü yapacağım diye ortaya koyduğu bir duruşa itirazdı, bir protestoydu ve barışçı bir eylemdi. Bu barışçı eylemi medyası üzerinden şiddetle eşleştiriyor ve kendi kesimlerine de bir daha sokağa çıkılırsa buna her türlü şiddetle karşı karşıya getireceğim diyor.

Oysa Anayasal bir haktır protesto, Cumhurbaşkanı madem ki anayasaya bağlılık üzerine yemini etmişse anayasal bir hak olan bir protesto eylemine de böyle şiddetle bastıracağım, topluma siz görürsünüz neler başına gelir diye bu şekilde açıklamalar yapamaz, bu anayasaya, uluslararası sözleşmelere tamamen aykırı”.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Aralık'ta katıldığı "İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet" Çalıştayı’nda İstanbul 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçi ölümleri ve kötü çalışma koşullarını protesto ettikleri için tutuklanmalarını gündeme getirmiş ve “Eğer hak arama talebinde bulunan bir işçi, yakalanıp niye hakkını arıyorsun diye hapse atılıyor ve işçiler meydana çıkmıyorsa kimse kusura bakmasın o işçiler işçi değil. Hak verilmez alınır" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'nun da tıpkı Fatih Portakal gibi yurttaşlara "sokağa çıkma" çağrısı yaptığını savunarak, “Sen Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, o televizyon ekranında kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesi ile iş yapacağını zannediyorsan, bilesin ki bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl bu meydanları dar ettiyse, yine dar ederiz, bunu böyle bilesin” diye konuşmuştu.