Siyasette kirli ilişkiler ağı

Olcay hanım arandı mı?

AKP tehdit etti mi?

Kaynak mı aranıyor?

Şu sorulara yanıt aranıyor: Atmaca’yı CHP’ye kim getirdi? Atmaca adaylığını neden geri çekti? Emin Atmaca’nın eşi, Baykal’ın eşi Olçay Baykal’a telefon açarak “Kocamı söz verdikleri halde aday yapmıyorlar” dedi mi?Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer bu sorulara bir yenisini daha kattı: Atmaca, AKP tarafından tehdit edil mi? İstifa etmezsen seni Cem Uzan’dan beter hale getiririz mesajı verildi mi?Bayer şu soruyu da yöneltiyor: "Genel Merkez için yerel seçimlerin hiç öneminin olmadığı anlaşılıyor. Yoksa gelecek milletvekili seçimleri için kaynak mı oluşturuluyor?