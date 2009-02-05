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Politika

Siyasette kirli ilişkiler ağı

CHP’nin Eyüp belediye başkan adaylığı krizi, siyasette kirli ilişkiler ağını da gündeme getirdi.

05 Şubat 2009 02:00

CHP’nin Eyüp belediye başkan adaylığı krizi, siyasette kirli ilişkiler ağını da gündeme getirdi. Her ne kadar bu ‘ağ’ mahkemede ortaya çıkacak olsa da şimdiden kulisler ilginç fısıldanmalara neden oluyor.

Siyasette kirli ilişkiler ağı

Çarşaftan sonra Kur'an kursu açılımı

Fotoroman yıldızlığından çarşaf açılımına

CHP'de Kur'an kursu isyanı

Olcay hanım arandı mı?

Şu sorulara yanıt aranıyor: Atmaca’yı CHP’ye kim getirdi? Atmaca adaylığını neden geri çekti? Emin Atmaca’nın eşi, Baykal’ın eşi Olçay Baykal’a telefon açarak “Kocamı söz verdikleri halde aday yapmıyorlar” dedi mi?

AKP tehdit etti mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer bu sorulara bir yenisini daha kattı: Atmaca, AKP tarafından tehdit edil mi? İstifa etmezsen seni Cem Uzan’dan beter hale getiririz mesajı verildi mi?

Kaynak mı aranıyor?

Bayer şu soruyu da yöneltiyor: "Genel Merkez için yerel seçimlerin hiç öneminin olmadığı anlaşılıyor. Yoksa gelecek milletvekili seçimleri için kaynak mı oluşturuluyor?

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