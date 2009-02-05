Siyasette kirli ilişkiler ağı

CHP’nin Eyüp belediye başkan adaylığı krizi, siyasette kirli ilişkiler ağını da gündeme getirdi. Her ne kadar bu ‘ağ’ mahkemede ortaya çıkacak olsa da şimdiden kulisler ilginç fısıldanmalara neden oluyor. Siyasette kirli ilişkiler ağıÇarşaftan sonra Kur'an kursu açılımıFotoroman yıldızlığından çarşaf açılımınaCHP'de Kur'an kursu isyanıOlcay hanım arandı mı?
Şu sorulara yanıt aranıyor: Atmaca’yı CHP’ye kim getirdi? Atmaca adaylığını neden geri çekti? Emin Atmaca’nın eşi, Baykal’ın eşi Olçay Baykal’a telefon açarak “Kocamı söz verdikleri halde aday yapmıyorlar” dedi mi? AKP tehdit etti mi?
Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer bu sorulara bir yenisini daha kattı: Atmaca, AKP tarafından tehdit edil mi? İstifa etmezsen seni Cem Uzan’dan beter hale getiririz mesajı verildi mi? Kaynak mı aranıyor?
Bayer şu soruyu da yöneltiyor: "Genel Merkez için yerel seçimlerin hiç öneminin olmadığı anlaşılıyor. Yoksa gelecek milletvekili seçimleri için kaynak mı oluşturuluyor?