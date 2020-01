'Siyasetle ilgili bir hesabım yok'

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı döneminin sonrasıyla ilgili olarak, cumhurbaşkanlığı görevini hakkyla yapmak dışında bir düşüncesi olmadığını belirterek, “Siyasetle ilgili herhangi bir hesabım ve beklentim yok” dedi.



Abdullah Gül 'ün Kanal 24'de yaptığı açıklamaların satırbaşları:



Fransa'da oylanan Ermeni Soykırımı sorunu sizin için beklenmedik bir şey miydi sorusuna Cumhurbaşkanı Gül şöyle cevap verdi:



Bu konu Fransa'da daha önce de gündeme gelmişti. Şimdi tekrar konuşuldu ve kabul edildi. Bu konu iki ülkenin çıkarları ile ilgili bir sorun değil. Fransa bu durumu kötü bir döneme girdiği için bir iç politika malzemesi olarak kullandı. Şu duruma bakın ki Fransa gibi özgürlüklerin tanındığı bir ülkede böyle birşey cezaya tabi tutuluyor. Fransa'da Fransız aydınlar feryat etmeli ve bu yanlışlık senatoya gitmeden bitmeli. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy affedilmez bir hata yapmıştır.



Ermenistan'la görüşmelerimize başladığımızda Azerbaycan'dan ve diğer ülke yöneticilerinden olumlu görüşler aldık. Bu sorunları konuşmak için herşey müsaitti. Fakat şimdi gelmiş olduğumuz nokta hiç iyi olmamıştır. Ermenistan'da sıkışıp kalmış bir durumda şu an. Biz bu konuda daha iyi adımlar atabilirdik fakat artık bu adımlar maalesef baltalandı. Kim ne derse desin Türkiye bu bölgenin en güçlü ülkesidir. Ümit ediyorum ki yine her şey düzelir ve iyi bir yola gireriz.





ESAD'IN DEĞİŞİME ÖNCÜLÜK ETMESİNİ İSTEMİŞTİK



Türkiye, kardeşi dostu gibi gördüğü arap halklarının mutlu olmasını ister. Bunlar olurken de maliyeti az olmalı ve neticede halkların mutluluğu ve güçlülüğü sağlanmalı. Türkiye bunu yapıyor açıkçası ve bu konuda gayet yapıcıyız. Bu konu Suriye ile ilişkilerimizin en büyük ana ekseni olmuştur. Suriye'da Esad'ın değişime öncülük etmesini istemiştik ama böyle olmadı. Bu patlama kaçınılmazdı.. Eğer yönetimlerin insiyatiflerinde reformlar olsaydı bu durum daha az maliyetli olurdu ama bazı yerlerde halk müdahale edince bu daha maliyetli oldu.



Yeni anayasa sürecinde hangi alanlarda düzenleme gerekiyor sorusuna Cumhurbaşkanı Abdullah Gül "Gördüğüm kadarıyla tutukluluk sürelerinin uzun olması gerçekten kamuoyu vicdanını zedelemeye başlıyor. Hiçkimse yargılanmasın demiyor, burada yargılama sürecini süratlendirmek gerekir. Bununla ilgili bir mevzuat olması gerekli" dedi.



Ergenekonla ilgili sorulara ise Gül "Yakın siyaset tarihimizi hep beraber yaşadık. Ne tip durumların olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'de her şey dört dörtlüktüdiyecek halimiz yok herhalde.



Dolayısyla bir daha yanlışların yapılmaması için bir daha kurumları yanlış şeylere azmettirmemek için Türkiye'de her şeyin şeffaflaşması için bu davaların çözülmesi gerekiyor. Kimseye suçlu diyemem suçsuz da diyemem. Kimsenin hapishanede kalmasına razı olamam. Ama yanlış yapanların bu yanlışların hesabını vermeleri gerekiyor. Önemli olan bu sürecin süratli olarak bitmesi ve mahkeme kesin neticeleri ortaya çıkartana kadar kimseye suçlu dememek" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görev süresiyle ilgili olarak şunları söyledi.



Bu konuyla ilgili öngörülebilirlik çok önemli. 5, 7 yıl meselesi.



Ben bu tartışmaların hiçbirine girmedim. Görev süremle ilgili bir şey söylemem.



Bu konuyla ilgili karar neyse, bir an önce netleşmesini çok arzu ederim çünkü yakışık almayan bir durum ortaya çıkıyor.



Türkiye'nin kargaşadan çıktığı dönemin ilk Başbakanıyım.



Ben siyaseti yaptım, bu yoldan geçtim ve geldim.



Cumhurbaşkanlığı döneminin sonrasıyla ilgili olarak, cumhurbaşkanlığı görevini hakkıyla yapmak dışında bir düşüncem yok.



Siyasetle ilgili herhangi bir hesabım ve beklentim yok