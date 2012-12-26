Ben Affleck: Siyasete atılmak gibi bir niyetim yok

ABD’li oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, John Kerry’nin Başkan Barack Obama tarafından bir sonraki Dışişleri Bakanı olarak ilan edilmesinden sonra boş kalacak Massachusetts Senatörlüğü koltuğu için siyasete atılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Yönetmenliğini üstlendiği Argo filmiyle Altın Küre’ye aday gösterilen Affleck, “Massachusetts’i ve siyaseti seviyorum ancak siyasete atılmak gibi bir niyetim yok” ifadelerini kullandı.

40 yaşındaki oyuncu, siyasete “Doğu Kongo İnisiyatifi” üyeliği ile devam edeceğini, ABD’de açlığa karşı girişimlere destek olmayı da sürdüreceğini kaydetti.

Önceliğinin Doğu Kongo İnisiyatifi’ndeki çalışmalarına odaklanmak, sinema yoluyla ABD’nin İran’la ilişkileri gibi önemli konuları tartışmaya açmak olduğunu vurgulayan oyuncu, “Harika bir dışişleri bakanımız olacak. Massachusetts Senatörlüğü için de muhteşem adayların ortaya çıkacağından eminim” diye konuştu. (HaberTürk)