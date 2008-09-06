Siyasete mahkeme şartlarında devam

Başbakan Tayyip Erdoğan, Şam dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Anayasa Mahkemesi’nin AKP’nin kapatılmasıyla ilgili davada yazacağı gerekçeli karar siyasetin alanını daraltacak eleştirileri var, ne diyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karara saygı duymaktan başka çaremiz yok. Bu şartlarda siyaseti sürdüreceğiz. Fakat muhalefetin yaptığı değerlendirmelere katılmıyorum. Ne ben ne de arkadaşlarım AKP’nin laiklik karşıtı eylemlerin odağı gösterilmesini kabul ediyoruz. Görünen odur ki, Türkiye’nin en güçlü partisi AKP’dir. 2009 yerel seçimleri turnusol kağıdı olacaktır. Halkımız bize en güzel cevabı verecektir. Demokrasilerde meşruiyetin temelinde halk vardır. Kararı halk verir. Meşruiyeti tayin yetkisi CHP’ye ait değildir. CHP’nin meşruiyeti, 22 temmuz seçimleriyle, o da ancak DSP’nin desteğiyle, yüzde 20’yi bile bulamadı. AKP’nin meşruiyeti ise yüzde 47. 2009 yerel seçimleri bu tartışmalara en güzel cevap olacaktır."



AKP'nin Güneydoğu'da gayet iyi durumda olduğunu da belirten Erdoğan, AKP'li olmayan yerlerde yerel adayları erken açıklayacaklarını söyledi.

