“Siyasete girme planlarım vardı ama fotoğraflar çıkınca…”

Beyaz TV’de Söylemezsem Olmaz isimli programda Ece Erken ile birlikte sunuculuk yapan ve ‘eleştirileri’ ile tepki çeken Bircan Bali’nin eski sevgilisi Özkan Şen, “Beni aldattı” dedi. Şen, eski sevgilisi ile öpüşme fotoğraflarının sosyal medyaya düşmesinin ardından siyaset planlarından vazgeçtiğini de anlattı.

Magazin programında yaptığı homofobik yorumlarla tepki gören Bircan Bali’nin eski sevgilisi Özkan Şen, geçen günlerde basında yer alan öpüşme fotoğraflarıyla ilgili olarak “O görüntüler maalesef benim telefon hesabımın çalınması ile ortaya çıkmıştır. Hesabımı çalan kişi de belli zaten ben isim vermek istemiyorum” dedi.

“Siyasete girme planlarım vardı”

"Hesabım çalındığında biz Bircan ile sevgili değildik ayrılmıştık. Böyle bir konuyla gündeme hiç gelmek istemezdim çünkü benim geleceğe dair hayallerim vardı” diyen Sözcü’nün haberine göre, Şen, şöyle devam etti:

"Siyasete girme planlarım vardı, fakat görüntüler çıktıktan sonra aday olmak istediğim partiden yetkililer aradı ve böyle bir konu ile ilgili gündeme geldiğim için adaylığımın doğru olamayacağını söylediler.

Hesabımla beraber hayallerim de çalındı diyebiliriz. İsmini vermek istemiyorum ama dediğim gibi yapan kişinin kim olduğu belli."

Fotoğrafların çekildiği zaman Bircan Bali'nin evli olduğu söylentilerine açıklık getiren Şen “Öncelikle şunu belirteyim Bircan'la tanıştığımızda evliydi kendisi boşandıktan 1 ay sonra sevgili olduk. 2. ayında benim Etiler’deki evime taşındık dedi ve şöyle devam etti:

“Ben çok aşıktım kendisine, sevmiştim ve çok kolladım. Hala seviyor musun dersen, insan bir günde sevgisini atamıyor ama bana yaptığı bazı şeyler o sevgimi bastırdı.

Benimle birlikteyken başka birisi daha varmış hayatında insanlar iki yüzlü olabiliyorlar maalesef benim iç güdülerim çok kuvvetlidir."

"Bunu ortaya çıkardım ve ilişkiyi bitirme kararı aldım. Kendisi inkar etti ama sonradan ortaya çıktı çok iyi bir oyuncuymuş kendisi. Kimse göründüğü gibi değilmiş.”