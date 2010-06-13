'Siyasete girdik diye yedi göbeğimizi araştırıyorlar'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasete girdik yedi göbeğimizi araştırıyorlar. Yedi değil, yetmiş yedi göbeğimizi araştırmazlarsa namertler" dedi.



Kılıçdaroğlu, Amasya kent merkezinde konakladığı otelde sabah kahvaltı sonrası kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldikten sonra halka hitap etti.



Hamamözü'nün büyük güreşçiler yetiştirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sizler iki büyük güreşçi yetiştirdiniz. Onlar dünyanın sırtını yere vurdu ama AKP'de Hamamönü'nün sırtını yere vurdu. Şimdi soruyorum sizlere temiz siyasetten yana mısınız? Mecliste kul hakkı yiyenlerin, kalpazanların, Ali Dibocuların olmasını istiyor musunuz? Söz verdiler, yapmadılar. Siyasetin temeli namuslu olmaktır, halka hesap vermeyi namuslu görev kabul etmektir" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, yapacaklarını söylediği zaman kendisine "Bunları nasıl gerçekleştireceksin?" diye sorduklarını ifade ederek, "çok basit siz de CHP'ye oy verin görün" karşılığını verdiğini anlattı.



Etnik kimliğin, dini inançların siyasete malzeme yapılmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Siyasetin konusu, şeker pancarına kota uygulayanlardan, yolsuzluk yapanlardan hesap sormaktır. Biz 'siyasete giriyoruz' dedik, halkın çıkarlarını korumak için siyasete girdik. Bizim anlayışımızda siyasetten zenginleşmek yok. Halk zenginleştiği zaman biz ancak o zaman zenginleşiriz. Siyasete girdik yedi göbeğimizi araştırıyorlar. Yedi değil yetmişyedi göbeğimizi araştırmazlarsa namertler. Bizim boğazımızdan bugüne kadar haram lokma inmedi. Bundan sonra da inmeyecektir" dedi.





"İlk sözümüz halk oldu"



Amasya Tamimi'nin yayımlanışının yıl dönümü olduğunu da hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Kurutuluş Savaşında Atatürk ve arkadaşlarının imzaladığı Amasya Tamimi var. Orada ne diyor; 'Milletin makus talihini milletin azim ve kararlılığı yenecektir' diyor. Onun için bizim ilk sözümüz halk oldu, son sözümüz de halk olacaktır" şeklinde konuştu.



Tüm vatandaşlardan seçimlerde CHP'ye oy vermelerini isteyen Kılıçdaroğlu, "Ben biliyorum Recep Bey çiftçileri sevmiyor. Malum biliyorsunuz Mersin'de bir çiftçiye 'ananı da al git' dedi. Ben şimdi Hamamözü'ne sesleniyorum, seçim geliyor ananızı, babanızı, komşunuzu, halanızı, dayınızı kim varsa alın sandığa gidin. Halkın iktidarını gösterin" dedi.



Kılıçdaroğlu, daha sonra Gümüş beldesinde geçerek esnafla bir süre sohbet ederek, sorunlarını dinledi.





