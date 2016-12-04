Siyasete atılan da var, cinayetle suçlanan da; işte yüz nakliyle değişen 7 yaşam

Yüz nakliyle 21 Ocak 2012’de tanışan Türkiye’de, son 5 yılda 9 kişiye yüz nakli yapıldı. Yüz nakli yapılan hastalardan 2’si yaşamını yitirirken, 7 kişi yeni yüzleriyle yeni hayatlar kurdu. Nakillerden 2’si evlendi, birinin çocuğu da oldu. Nakillerden biri siyasete atılırken, biri de yeni hayatında cinayetle suçlandı.

Habetürk'ten Soner Özcan - Mehmet İnmez - Yusuf Kılıç'ın haberine göre, 40 günlükken evlerinde çıkan yangında yüzü tamamen yanan Uğur Acar’a (22), Akdeniz Üniversitesi’nde, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Uşak’ta hayatını kaybeden Ahmet Kaya’nın (37) yüzü nakledildi. Ameliyatın ardından hayata yeniden “Merhaba” diyen Acar, nakil olduğu hastanede işe girdi.

Yüz naklinden sonra hayatının tamamen değiştiğini söyleyen Acar, “Nakilden önce dışarı çıkmak istemezdim, şimdi eve gitmek istemiyorum” diyor. Boş zamanlarını organ bekleyen hastalarla geçiren Acar, hayatını anlatan bir kitap yazmaya hazırlanıyor.

Uğur Acar ve 2 arkadaşı hakkında, 7 Ekim 2014'te Ramazan Kaya adlı bir kişinin ölümüyle ilgili ''kasten adam öldürmek'' suçundan dava açılmıştı

Yüz nakli oldu, siyasete atıldı

Türkiye’de 2’nci yüz nakli 24 Şubat 2012’de Hacettepe Üniversitesi’nde Doç. Dr. Serdar Nasır ve ekibi tarafından 2 yaşındayken evlerinde çıkan yangında yüzünün ve vücudunun bir bölümü yanan Cengiz Gül’e (29) yapıldı. N.A.’nın (40) yüzünü alan Gül, üniversitenin konukevinde kat şefi olarak çalışmaya başladı. Gül, 1 Kasım seçimlerinde AKP milletvekili aday adayı bile oldu ancak listeye giremedi. Gül, Hacettepe Üniversitesi’nde çalışmaya devam ediyor

İlk yüz nakli yapılan kadındı

3. yüz nakli, 7 Mart 2012’de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapıldı. Doç. Dr. Selahattin Özmen ve Prof. Dr. Sühan Ayhan’dan oluşan ekip, silahlı yaralanma sonucu yüzü parçalanan Hatice Nergis’e (24) kısmi yüz nakli gerçekleştirdi. Nergis’e, İstanbul’da intihar eden Moldova asıllı Türk vatandaşı Olga Aygün’ün yüzü nakledildi. Türkiye’nin yüz nakli yapılan ilk kadını olan Nergis, tüm müdahalelere rağmen 15 Kasım’da yaşamını yitirdi.

Kendisini organ nakline adadı

4. yüz nakli, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, trafik kazasında yaşamını yitiren Tevfik Yılmaz’ın (19) yüzünü, 3.5 yaşındayken yangında yüzü tamamen yanan Turan Çolak’a nakletti. Nakilden önce İzmir’de Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan Çolak, nakilden sonra emekli olup Antalya’ya yerleşti.

Nakilden sonra hayatında her şeyin değiştiğini söyleyen Çolak, şu sıralar organ bağışlarını artırabilmek için eşi ve arkadaşlarıyla il il gezerek, yüz yüze ikna çalışmaları yürütüyor. Bir yıl önce Bircan Baysal ile hayatını birleştiren kent kent köy köy organ bağışı kampanyalarına destek veren Çolak, “Birçok insan yüzüme dokunuyor ve ardından gidip organ bağışında bulunuyor” dedi.

Evlendi, işe girdi, kızı oldu

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde, 17 Temmuz 2013’te Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan nakille Polonyalı Andrzej Kucza’nın (43) yüzünü alan Türkiye’nin 5’inci yüz nakillisi Recep Sert (29) en çok konuşulan nakilliler arasında yer aldı. Sert, 2014’ün aralık ayında hastanede tanıştığı Esma Akyurt’la evlendi. Çiftin günlerce konuşulan birlikteliği, geçtiğimiz yıl kız bebekle taçlandı.

Bursa İnegöl Belediyesi’nde işe giren Recep Sert, Hira ismini koydukları kızlarıyla birlikte mutlu bir hayat sürüyor. Yaşadıklarını peri masalına benzeten Sert, “Nakil olmak benim için bir hayalken film senaryolarını aratmayacak bir hikâyem oldu. Nakil olmadan önce biri bana ‘Evleneceksin, baba olacaksın’ dese, ona ‘Deli’ derdim. Hayatımın aşkıyla evlendim. En büyük değişimi kızımla yaşadım” diye yaşadıklarını özetledi.

Nakil 'ten uyumuna' takılmıştı

Önemli nakillerden biri de 28 Aralık 2013’te yine Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Ali Emre Küçük’ün (34) yüzü, 12 yaşındayken oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu yüzünden yaralanan Recep Kaya’ya (25) nakledildi. Kaya için daha önce de bir yüz bulunmuş ama donör siyahi olduğu için nakil ‘ten uyumu’na takılmıştı. Kaya, ailesiyle birlikte Kırklareli’nde yaşıyor.

"Artık topluma karışamıyorum"

Gaziantep’te çocukluk çağlarında yaşadıkları yangın facialarında yüzleri yanarak tanınmaz hale gelen ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Prof. Dr. Mehmet Mutaf ve ekibi tarafından kendi dokuları kullanılarak yapılan yüz nakilleri ile yeni bir sayfa açan Muhittin Işık (36) ve Asiye Engiz (43) de kimseden gizlenmeden yaşamanın mutluluğunu yaşıyorlar.



2014 yılında hayatla yeniden barışan Muhittin Işık, “Ben yandığımda henüz 17-18 yaşındaydım, yandıktan sonra çok uzun yıllar insan içine çıkamadım. Şimdi benim de arkadaşlarım var ve toplum içerisinde rahatca dolaşabiliyorum” dedi. İki yıl önce yüz nakli yaptıran ve baba evinde yaşayan Asiye Engiz (37) ise 30 yılı aşkın bir süre kimse ile iletişim kuramadığını belirterek, “Şimdi diğer insanlarla barışık bir şekilde yaşıyorum” diye konuştu.