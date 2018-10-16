"Siyasetçinin gazeteciye 'İş Bankası'nda hissen mi var lan?' demeye hakkı var mı?"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bir gazetecinin İş Bankası hisselerine yönelik sorduğu soruya, "İş Bankası'nda hissen mi var lan" diye cevap verdi. Gazetecinin tepkisi üzerine özür dileyen Enginyurt, sorusunu düzelterek bir kez daha sordu. Sözcü gazetesi başyazarı ve Tokmak sütunu yazarı Rahmi Turan, iktidarın İş Bankası hisselerine kafayı taktığını, CHP'nin yönettiği yüzde 28 oranındaki hisselerin Atatürk'ün vasiyeti çiğnenerek Hazine'ye devredilmeye çalışıldığını savundu. Öte yandan yazar, bir gazetecinin MHP milletvekiline, konuya ilişkin soru sorduğunu, vekilden "İş Bankası'nda hissen mi var lan?" cevabı aldığını hatırlatarak, "Milletvekillerinin ağzında ayıptır, kabadır, çirkindir! Bu terbiye özürlü adamın adı lâzım değil… Meclis'te onun gibi bir hayli var. Güya milletin vekilleri…" dedi.

TIKLAYIN- MHP'li milletvekilinden gazetecinin İş Bankası sorusuna: Hissen mi var lan

Rahmi Turan'ın bir gazetecinin MHP milletvekiline, sorduğu soru ve vekilden aldığı cevabı konu edindiği yazısı şöyle:

"Soru sormak gazetecinin görevidir.Milletvekili cevap veriyor: “İş Bankası'nda hissen mi var lan?” Vay canına, nasıl bir konuşma bu? “Lan, ulan!” Bunlar herkesi kendileri gibi mi sanıyor? Bu kelime öyle basit bir sözcük değil… Lûgatlarda öfke ve nefret anlatan bir ifade olarak tanımlanır. Milletvekillerinin ağzında ayıptır, kabadır, çirkindir! Gazeteci yanlış sormuş da olabilir. Peki, siyasetçinin “Ulan” demeye hakkı var mıdır? “İş Bankası'nda hissen var mı lan?” Olabilir de, olmayabilir de… Şimdi biz de ona “Sana ne lan” mı diyelim? Demiyoruz tabii ki…Bu terbiye özürlü adamın adı lâzım değil… Meclis'te onun gibi bir hayli var. Güya milletin vekilleri…Ey vatandaşım! Senin vekillerin bile böyle olursa, bugünkü haline şükret! Daha kötü günler görebilirsin!"

Rahmi Turan'ın "Bugünkü haline şükret!" başlığıyla (16 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz