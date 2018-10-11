MHP'li milletvekilinden gazetecinin İş Bankası sorusuna: Hissen mi var lan

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bir gazetecinin İş Bankası hisselerine yönelik sorduğu soruya, "İş Bankası'nda hissen mi var lan" diye cevap verdi. Gazetecinin tepki üzerine özür dileyen Enginyurt, sorusunu düzelterek bir kez daha sordu.

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, bazı MHP milletvekilleriyle birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından İzzet Ulvi Yönter gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu sırada ulusal bir televizyon kanalının muhabiri, İş Bankası hisselerine ilişkin bir soru yöneltti.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyut, gazeteciye, "İş Bankası'nda hissen mi var lan" dedi. Bu cevabın ardından milletvekillerinin gülüşmesi üzerine muhabir, mesleği gereği sadece soru yönelttiğini belirtip, "Lan demenizi yadırgadım" dedi. Bunun üzerine Cemal Enginyurt, muhabirden özür dileyerek "İş Bankası'nda hissen mi var?" diye karşılık verdi.