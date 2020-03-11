Siyasetçiler DEVA hakkında ne dedi?

AKP’den istifa eden eski bakan Ali Babacan, yaklaşık 8 aylık bir çalışmanın ardından kurucu genel başkanlığını yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ile siyasete döndü. İçişleri Bakanlığına yapılan resmi başvurunun ardından 90 kişilik kurucular kurulunu kamuoyuna duyuran DEVA’ya Meclis’te grubu bulunan partilerden farklı yorumlar geldi. AKP’den “Siyaset ihtiyaçtan doğar, ihtirastan değil” yorumu gelirken, MHP de, “AK Parti küskünleri” değerlendirmesi yapıldı. Muhalefet ise parti programının önemine dikkat çekti.

“Siyaset ihtiyaçtan doğar, ihtirastan değil”

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre AKP'li bir yönetici, kurucular kurulu listesi için “Çok kötü bir liste. Türkiye’de sorunlu, tartışmalı alanlarda yer almış isimler görüyoruz. Hakkında yargı süreçlerine de taşınmış FETÖ suçlaması yöneltilmiş kişiler var. Bunlar mı oy toplayacak? Siyaset ihtiyaçtan doğar, ihtirastan değil. AK Parti halkın bağrından çıkmış bir Türkiye partisidir” dedi. AKP'li yöneticiye göre parti ismi de taklit. Kalkınma-atılım ve demokrasi-adalet kavramlarının birbirine çok yakın olduğuna dikkat çeken yönetici, yeni partinin sonunun İsmail Cem öncülüğünde kurulan Yeni Türkiye Partisi gibi olacağını ileri sürdü.

"Bunların amacı iktidara yürümek değil, AK Parti’ye zarar vermek"

MHP’li kurmaylara göre ise DEVA’nın kurucular kurulu küskün AKP milletvekilleri ile AKP döneminde göreve getirilmiş sonra görevden alınmış küskün bürokratlardan oluşuyor. MHP’li bir kurmay söz konusu partinin kısa sürede dağılacağını ileri sürerken bir başka kurmay ise “Bunların amacı iktidara yürümek değil, AK Parti’ye zarar vermek. Kazanmak değil, kaybettirmek için kuruluyor. Kaybettirir mi? 1-2 puan götürebilir ama siyaset başka ittifak arayışları ile bunu kapatabilir” yorumu yaptı.

“Bir korku imparatorluğu yarattılar. İnsanlar korkuyor”

Babacan öncülüğünde kurulan yeni partiyi CHP de izliyor. CHP’li bir yönetici, “Kadro zayıf ama kurucular kurulu çok önemli değil. Belki de özellikle popüler insan tercih edilmedi. Yeni bir kadro Türkiye’yi yönetmeye geliyor” mesajı daha da etkili olabilir. Hatta listede eski AK Partili bakan ve milletvekili sayısı daha da az olabilirdi” dedi. Bir başka CHP’li yönetici de listeyi biraz zayıf bulduğunu söyledi, “Bir korku imparatorluğu yarattılar. İnsanlar korkuyor” dedi.

"Liberal merkez sağ çizgide olacağının göstergesi"

HDP’li bir yöneticiye göre ise DEVA’nın kurucular kurulu listesi partinin liberal merkez sağ çizgide olacağının göstergesi. Partinin yeni katılımlarla şekillenebileceğini belirten yönetici “Asıl önemli olan partinin tüzüğü ve programıdır. Ona bakmak gerek” dedi.