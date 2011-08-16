-Siyasetçi ve yazar Mihri Belli vefat etti İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Türkiye sosyalist hareketinin öncülerinden Mihri Belli, 95 yaşında vefat etti. Silivri'de 1916'da doğan Belli, Robert Kolej'in ardından Amerika'da Mississippi Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Yurda döndüğünde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde asistan olarak çalışmaya başlayan Belli, aynı yıl İlerici Gençlik Birliği kurucularından olarak 1,5 yıl hapse mahkum oldu. Hapisten çıktıktan sonra yurt dışına giden Belli, Yunanistan'daki iç savaşta gönüllü olarak solcu gerillalarla birlikte çarpışmalara katıldı. Belli, 1950'den sonra Türkiye'ye döndü. Türkiye Komünist Partisi (TKP) yöneticisi olarak tutuklanıp, 7 yıl hapse mahkum oldu. Cezasını tamamladıktan sonra Yeni Yol, Türk Solu, Yön ve Aydınlık dergilerinde yazılar yazan Belli, Yön'de yazdığı yazılarda ''E. Tüfekçi'' imzasını kullandı. ''Milli Demokratik Devrim'' tezini savunan Belli, 1960, 1968 ve 1969'da verdiği konferans ve yazdığı yazılar nedeniyle 3 kez tutuklanarak yargılandı. 12 Mart 1971 muhtırası sırasında tekrar yurt dışına çıkan Belli, 1974 affından sonra yurda döndü ve Türkiye Emekçi Partisinin (TEP) kuruluşuna katılarak genel başkan oldu. TEP, 1980'de Anayasa Mahkemesince kapatıldı. 12 Eylül askeri müdahalesinin ardından yeniden yurt dışına çıkan ve İsveç'te yaşayan Belli, 1992'de ülkeye döndü. Belli'nin, ''Savcı Konuştu'', ''Söz Sanığındır'', ''Milli Demokratik Devrim'', ''Yazılar'', ''Devrimci Hareketimizin Eleştirisi'', ''TKP'nin Tarihsel Konumu'', ''Solda Birlik İçin'', ''Rigas'ın Dediği'', ''Anılar II cilt'', ''Gurbetten Notlar-Türkiye Solu'' ve ''Yaratıcı Marksizm ve Dünya Üstüne'' adlı eserleri bulunuyor.