Siyasetçi, gazeteci, akademisyen ve yazarlardan ortak bildiri: Suriye'den elinizi çekin, askerler evine dönsün

Suriye’nin İdlib şehrinde 33 Türk askerinin öldüğü saldırının ardından birçok yazar, akademisyen, gazeteci ve siyasetçi askerlerin geri çekilmesi için deklarasyon yayınladı. "Suriye’den elinizi çekin, askerler evlerine dönsün" başlığını taşıyan çağrı metin imzaya açıldı.

Metinde şöyle denildi:

“Biz aşağıda imzası olanlar, ülkemizin bir çıkmazın içine sürüklendiğini, evlatlarımızın başka bir ülkenin topraklarında savaştırılırken can verdiğini, dünya kamuoyu ve halkları nezdinde küçük düşürüldüğümüzü, ülkemizin emperyalizmin maşası, dinci terörün hamisi olarak konumlandırıldığını görüyor ve tüm bu olumsuz gelişmeleri durdurmak için harekete geçmek gerektiğini düşünüyoruz. Gerçekler ortada, durum açıktır. Suriye topraklarındaki askeri varlığımız derhal son bulmalı, askerlerimizin salimen evlerine dönmesi sağlanmalıdır.”

28 Şubat 2020 saat 22.40 itibarıyla imzacılar şöyle:

Ali Balkız, Yazar-Alevi Bektaşi Federasyonu Önceki Başkanı

Alpaslan Savaş, Yazar,

Asaf Güven Aksel, Yazar

Aydemir Güler, Yazar

Aziz Konukman,

Barış Pehlivan, Gazeteci -Yazar

Barış Terkoğlu, Gazeteci – Yazar

Barış Zeren, Akademisyen, yazar

Batukan Ceyran, Kısa Film Yönetmeni

Canol Kocagöz, Çizer

Ceyda Karan, Gazeteci – Yazar

Dengin Ceyhan, Piyanist

Didem Alesoy, Tiyatro Sanatçısı

Ece Ataer, Türkolog yazar

Ekrem Ataer, Müzisyen, Yazar

Ender Yiğit, Tiyatro Sanatçısı

Enver Aysever, Gazeteci – Yazar

Erendiz Atasü, Yazar

Erhan Nalçacı, Prof. Dr., Bilim ve Aydınlanma Akademisi YK Skr.

Fatih Yaşlı, Gazeteci – Yazar

Gülcan Altan, Müzisyen

Hürriyet Yaşar, Yazar

İsmail Üstün, Emekli Öğretim Görevlisi

Kemal Okuyan, TKP Genel Sekreteri

Korkut Boratav, E. Öğretim Üyesi

Levent Üzümcü, Tiyatro Sanatçısı

Mehmet Barış, Şair

Mehmet Kuzulugil, Sol Genel Yayın Yönetmeni

Metin Coşkun, Tiyatro Sanatçısı

Müjde Tozbey Erden, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı

Murat Güner, Müzisyen

Musa Ağacık, Gazeteci

Mustafa Hoş, Gazeteci – Yazar

Mustafa Karadağ, Hukukçu – Eski Yargıçlar Sendikası Başkanı

Mustafa Kemal Erdemol, Gazeteci – Yazar

Mustafa Türkeş, Öğretim Üyesi

Mustafa Ziya Ülkenciler, Sanat Yönetmeni

Nazım Serhat Fırat, Fotoğraf Sanatçısı

Nejat Yavaşoğulları, Müzisyen

Neval Oğan Balkız, Hukukçu – Akademisyen

Nihal Martlı, Ressam

Nihat Behram, Şair

Oğuz Oyan, E. Öğretim Üyesi

Olgu Ülkenciler, Ressam

Orhan Aydın, Tiyatrocu

Orhan Gökdemir, Gazeteci – Yazar

Özgür Başkaya, Tiyatro Sanatçısı

Rıfat Okçabol, Öğretim Üyesi

Saadet Ülker, Emekli öğretim Üyesi

Sait Munzur, Çizer

Serdar Şahinkaya, İktisat tarihçisi

Serpil Güvenç, Yazar

Sinan Kılıç, Fotoğraf Sanatçısı

Şükrü Veysel Alanyalı, Tiyatro Sanatçısı

Şule Aydın, Gazeteci

Suphi Varım, Yazar

Tuğrul Keskin, Şair, Yazar

Uğur Güç, Gazeteci, ÇGD İstanbul Temsilcisi

Ulaş Can, Gazeteci

Vedat Kuşku, Tiyatro Sanatçısı

Yapıcılar Orkestra, Müzik Grubu

Yusuf Ziya Bahadınlı, Eski TİP Milletvekili

Zuhal Okuyan, Prof. Dr.