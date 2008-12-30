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Kültür-Sanat

Siyaset ve TV dünyası bu filmde

Ron Howard’ın yönettiği Frost/Nixon, 20 Şubat 2009’da vizyona çıkarılıyor.

30 Aralık 2008 02:00

Ron Howard’ın yönettiği ve Michael Sheen, Frank Langella, Rebecca Hall ile Toby Jones’ın oynadığı Frost/Nixon, 20 Şubat 2009’da vizyona çıkarılıyor.

Frost/Nixon fragmanı için tıklayın - VİDEO

Demokrat Parti merkezinin adamlarınca gizlice dinlendiği ortaya çıktıktan sonra saygınlığı dibe vuran ve itibarını kurtarabilmek için çeşitli çıkış yolları arayan, ABD eski Başkanı Richard Nixon ile adını bir anda bütün dünyaya duyurmak isteyen televizyon sunucusu David Frost arasında meydana gelen ve ikisinin de hayatının akışını değiştiren, söz ve düşünce düellosu şeklindeki tarihi televizyon karşılaşmasının öyküsü.

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