Siyaset ve TV dünyası bu filmde

Demokrat Parti merkezinin adamlarınca gizlice dinlendiği ortaya çıktıktan sonra saygınlığı dibe vuran ve itibarını kurtarabilmek için çeşitli çıkış yolları arayan, ABD eski Başkanı Richard Nixon ile adını bir anda bütün dünyaya duyurmak isteyen televizyon sunucusu David Frost arasında meydana gelen ve ikisinin de hayatının akışını değiştiren, söz ve düşünce düellosu şeklindeki tarihi televizyon karşılaşmasının öyküsü.