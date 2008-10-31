'Siyaset üstü makam' diye ödüle razı oldu

Devlet Sanatçılığı ödülünü 10 yıl önce reddeden dünyaca ünlü yazarımız Yaşar Kemal'i bu kez Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü almaya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen ikna etti. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin kimlere verileceği belirlendikten sonra edebiyat profesörü olan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Değerlendirme Kurulu adına "büyük" ödülün verileceği Yaşar Kemal, Alaeddin Yavaşça ve Turgut Cansever'i telefonla aradı. Yaşar Kemal önce Genel Sekreter İsen'e "ret" yanıtı verdi. Ünlü yazar tüm ödüllere karşı mesafeli olduğunu belirtti, bu nedenle ödülün başka birine verilmesini istedi.İsen ise bunun üzerine şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından verilecek bu ödülü, hayatınız boyunca edebiyata, kültür hayatına yaptığınız katkılara bir teşekkür olarak görmelisiniz. Bu ödül, size belli bir görüş çerçevesinde değil Türkiye'yi temsil eden makam tarafından verilecek." Yaşar Kemal, bu sözler üzerine biraz düşüneceğini belirtti. Bir süre sonra ödülü kabul etmeye karar veren Yaşar Kemal, İsen'i telefonla arayarak, "Tamam, ödülü kabul ediyorum" dedi. Ünlü yazar, ödülün siyaset üstü bir makam olan Cumhurbaşkanlığınca veriliyor olması ve bunun Türkiye'ye katkı yapacağını düşündüğünü belirterek ödülü alacağını bildirdi.Yaşar Kemal'in ilk kez alacağı bu ödülü Cumhurbaşkanı Gül de ilk kez verecek. 1995'ten bu yana dağıtılan "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri"ni en son 2005'te dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer vermişti. Ödül töreni önümüzdeki günlerde Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek.