Siyaset Meydanı 18 yaşına giriyor

T24 - Televizyon ekranlarında en uzun soluklu tartışma programlarından biri olan Ali Kırca yönetimindeki Siyaset Meydanı 18. sezon yayınına başlıyor. Perşembe günü yayınlanancak yeni sezonun ilk programında 17 yıl boyunca Türkiye'nin gündemini oluşturan, çok tartışılan konular ve programlardan kesitler yayınlanacak.

Televizyon ekranlarında yarattığı tartışma kültürüyle 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçişte Türkiye’nin demokrasi alt yapısına en büyük katkıda bulunan yapımlardan biri olan Siyaset Meydanı halka açılıyor, herkes ve herşey meydana çıkıyor...

Siyaset Meydanı 18. sezona teknolojik ve içeriksel olarak birçok yenilikle giriş yapıyor. Ekranların teknolojik alt yapısı en güçlü programı olma konusunda iddialı olan Siyaset Meydanı’nda halkı temsil edecek 24 kişiden oluşan halk meclisi 11 Kasım Perşembe akşamı gerçekleşecek özel bölümde izleyicilerle tanışacak. Programda 18 sezon boyunca Siyaset Meydanı’nın en sıcak tartışmalara sahne olan bölümlerinden kareler de ekrana gelerek Siyaset Meydanı tarihinde yolculuğa çıkılacak. İlk Siyaset Meydanı’nın yayınlandığı 6 Şubat 1994 yılından bu yana neler konuşuldu? Hangi tabular yıkıldı? Kimler geldi kimler geçti? Gözler önüne seriliyor...

Kadir Has Üniversitesi’nden özel dekore edilmiş stüdyodan canlı olarak yayınlanacak Siyaset Meydanı yeni sezonda artık saat 23.45’te başlayacak ve 2 saat sürecek.

25 Kasım Perşembe akşamı ise Siyaset Meydanı tüm yenilikleri ve tartışma konusu ile ekranlara gelecek.

