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Politika

Siyaset gündemi

27 Eylül 2008 03:00

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, New York'ta basın toplantısı düzenleyerek, ABD ziyaretini değerlendirecek. (TSİ: 17.30)
- Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra ABD'deki Türk toplumu temsilcilerini kabul edecek.

2- "Milli gemiler" denize indiriliyor.
- MİLGEM Projesi kapsamında milli olarak dizayn ve inşa edilen ilk Türk korveti "Heybeliada" ile mayın avlama gemisi "Akçay"ın denize indirilmesi dolayısıyla İstanbul'da Pendik Tersane Komutanlığı'nda tören düzenlenecek. Törene Başbakan Erdoğan da katılacak.
(Saat: 11.00)

3- Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Köksal Toptan, Zonguldak'ın Alaplı Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. (Saat: 15.00)

4- Dışişleri Bakanı Ali Babacan, New York'ta Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis ile görüşecek.


5- Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, resmi ziyaret için bulunduğu Bakü'de bazı cezaevlerinde incelemelerde bulunacak.
-Gazetecilerle bir araya gelecek olan Şahin'in akşam saatlerinde Bakü'den ayrılması bekleniyor.

6- Siyasi partilerden
- DP Genel Başkanı Süleyman Soylu, partisinin Ankara il kongresine katılacak. (Saat: 13.30)

 

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