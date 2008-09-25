Siyaset gündemi

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, New York'taki temaslarını sürdürüyor.

- Gül, BM'de Binyıl Kalkınma Hedefleri üst düzey toplantısının açılışına katılacak. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile bir araya gelecek olan Gül, BM'de ikili görüşmeler yapacak.

- Cumhurbaşkanı Gül, Amerikan-Türk Cemiyeti (ATS) tarafından düzenlenen toplantıda da konuşacak.



2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş ve beraberlerindeki heyeti, Başbakanlık Merkez Bina'da kabul edecek. (Saat: 12.00)



3- TBMM Başkanı Köksal Toptan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı, ardından da AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat ile CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nu birlikte kabul edecek. (Saat: 12.00/14.00)

- Fırat ve Kılıçdaroğlu, Mecliste, gazeteci Uğur Dündar yönetiminde son günlerde ortaya attıkları iddiaları medya mensuplarının önünde tartışacak. (Saat: 14.30)



4- Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, New York'ta BM Genel Kurul toplantıları kapsamında görüşmelerini sürdürecek.



5- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Bursa'da "Uludağ İhracatçı Birlikleri Otomotiv Anadolu Teknik Lisesi"nin yapımına ilişkin protokolün imza törenine katılacak. (Saat: 13.00)



6- Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, Bakü'de Azerbaycan'ın kadın ve aileden sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Hicran Hüseyinova ve Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Bahar Muradova ile görüşecek.



7- Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Ankaralı spor yazarlarına iftar yemeği verecek. (Saat: 18.51)



8- Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Azerbaycan'daki temasları kapsamında başkent Bakü'de Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Memmedov ile bir araya gelecek.



9- İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Türkiye Belediyeler Birliğinin Ankara'daki eylül ayı olağan meclis toplantısında konuşacak. (Saat: 11.00)



10- Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, İzmir Ticaret Odası tarafından düzenlenen "Akdeniz Ticareti ve Liman Kentlerinin Bin Yılı: Geçmiş ve Gelecek" konulu sempozyuma katılacak. (Saat: 09.30)



11- Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Rize il merkezi ve Çayeli ilçesindeki okul inşaatlarında incelemelerde bulunacak. (Saat: 11.00)

- Çelik, daha sonra Rize Belediye Başkanlığı, Rize Üniversitesi, Rize Valiliği ve AK Parti Rize İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. (Saat: 12.30/13.00/13.30/14.00)



12- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul'da Kadıköy Palladium Alışveriş Merkezi'nin açılışını yapacak. (Saat: 13.00)



13- İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun başkanlığında Ankara'da toplanacak. (Saat: 14.00)



14- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürü Haşim Keklik, elektrik borçlarının tahsili ve yapılandırılmasına ilişkin Ankara'da basın toplantısı düzenliyor. (Saat: 10.30)



15- Siyasi partilerden.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Egemen Bağış, Şanlıurfa'da parti örgütüne, "Dış Politika Eğitim Semineri" verecek. (Saat: 17.00)



- BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas'ta partisinin il binasında basın toplantısı düzenleyecek. (Saat: 11.30)



- Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu, İstanbul'da esnafı ziyaret edecek. (Saat: 11.00)







