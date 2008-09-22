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Politika

siyaset gündemi

22 Eylül 2008 03:00

 
1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül New York'ta.
- Cumhurbaşkanı Gül, 63. Dönem BM Genel Kurul toplantıları kapsamında BM Genel Kurulu Başkanı Miguel D'Escoto ile görüşecek.
- "Afrika'nın Kalkınması" temalı toplantıda konuşacak olan Gül, çeşitli ülkelerin devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak.
- Dışişleri Bakanı Ali Babacan da BM'de yapacağı ikili görüşmeler kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Condolezza Rice ile bir araya gelecek.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Merkez Bina'da düzenleyeceği basın toplantısında, son ekonomik gelişmeleri değerlendirecek. (Saat: 11.30)
- Erdoğan, emniyet mensuplarının Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki iftar yemeğine katılacak. (Saat: 18.55)

3- TBMM Başkanı Köksal Toptan, Genç İşadamları Derneği Ankara Şubesi Başkanı Sefa Çol ve beraberindeki heyeti kabul edecek. (Saat: 15.30)

4- Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in, Fransa'nın başkenti Paris'teki
temasları izleniyor.

5- Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe
Başkanlığı'nca düzenlenen iftar programına katılacak. (Saat: 19.11)

6- Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Çubuk Adalet Sarayı'nın açılışını gerçekleştirecek. (Saat: 14.00)

7- Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, basın-yayın kuruluşlarının
Ankara'daki temsilci, haber müdürü ve muhabirlerine iftar yemeği verecek. (Saat: 18.55)

8- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) yönetim kurulu olağan toplantısı,
kurumun Viyana'daki merkezinde başlıyor.
- İran ve Kuzey Kore'nin nükleer enerji programlarına ilişkin gelişmeler,
gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

9- DP Genel Başkanı Süleyman Soylu, partisinin Mardin il kongresinde konuşacak. (Saat: 15.00)






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