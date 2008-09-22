siyaset gündemi



1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül New York'ta.

- Cumhurbaşkanı Gül, 63. Dönem BM Genel Kurul toplantıları kapsamında BM Genel Kurulu Başkanı Miguel D'Escoto ile görüşecek.

- "Afrika'nın Kalkınması" temalı toplantıda konuşacak olan Gül, çeşitli ülkelerin devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

- Dışişleri Bakanı Ali Babacan da BM'de yapacağı ikili görüşmeler kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Condolezza Rice ile bir araya gelecek.



2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Merkez Bina'da düzenleyeceği basın toplantısında, son ekonomik gelişmeleri değerlendirecek. (Saat: 11.30)

- Erdoğan, emniyet mensuplarının Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki iftar yemeğine katılacak. (Saat: 18.55)



3- TBMM Başkanı Köksal Toptan, Genç İşadamları Derneği Ankara Şubesi Başkanı Sefa Çol ve beraberindeki heyeti kabul edecek. (Saat: 15.30)



4- Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in, Fransa'nın başkenti Paris'teki

temasları izleniyor.



5- Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe

Başkanlığı'nca düzenlenen iftar programına katılacak. (Saat: 19.11)



6- Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Çubuk Adalet Sarayı'nın açılışını gerçekleştirecek. (Saat: 14.00)



7- Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, basın-yayın kuruluşlarının

Ankara'daki temsilci, haber müdürü ve muhabirlerine iftar yemeği verecek. (Saat: 18.55)



8- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) yönetim kurulu olağan toplantısı,

kurumun Viyana'daki merkezinde başlıyor.

- İran ve Kuzey Kore'nin nükleer enerji programlarına ilişkin gelişmeler,

gündemin ilk sıralarında yer alıyor.



9- DP Genel Başkanı Süleyman Soylu, partisinin Mardin il kongresinde konuşacak. (Saat: 15.00)













