Siyaset gündemi

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.(Saat: 14.00)

- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan da Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde kabul edilecek.

(Saat: 16.00)



2- TBMM Başkanı Köksal Toptan, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Gökçehatipler köyünde iftar yemeğine katılacak.



3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Türk Armatörler Birliği ve Armatörler Kooperatifinin iftar yemeğine katılacak. (Saat: 19.16)



4- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin Berlin'deki iftar programına katılacak.



5- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ankara'da, gümrüklerle ilgili basın toplantısı düzenleyecek. (Saat: 11.00)



6- Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesince düzenlenecek iftar yemeğine katılacak. (Saat: 19.30)



7- Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu, Bosna-Hersek'te Federasyon Başbakanı Nedzad Brankovic'e görüşecek.

- Yazıcıoğlu, ziyaretini tamamlayarak akşam saatlerinde Türkiye'ye dönecek.



8- Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün Londra'da katıldığı NATO Savunma Bakanları gayriresmi toplantısı sona eriyor.



9- Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'da incelemelerde bulunacak, il koordinasyon toplantısına ve iftar yemeğine katılacak.



