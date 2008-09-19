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Politika

Siyaset gündemi

19 Eylül 2008 03:00

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.(Saat: 14.00)
- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan da Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde kabul edilecek.
(Saat: 16.00)

2- TBMM Başkanı Köksal Toptan, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Gökçehatipler köyünde iftar yemeğine katılacak.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Türk Armatörler Birliği ve Armatörler Kooperatifinin iftar yemeğine katılacak. (Saat: 19.16)

4- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin Berlin'deki iftar programına katılacak.

5- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ankara'da, gümrüklerle ilgili basın toplantısı düzenleyecek. (Saat: 11.00)

6- Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesince düzenlenecek iftar yemeğine katılacak. (Saat: 19.30)

7- Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu, Bosna-Hersek'te Federasyon Başbakanı Nedzad Brankovic'e görüşecek.
- Yazıcıoğlu, ziyaretini tamamlayarak akşam saatlerinde Türkiye'ye dönecek.

8- Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün Londra'da katıldığı NATO Savunma Bakanları gayriresmi toplantısı sona eriyor.

9- Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'da incelemelerde bulunacak, il koordinasyon toplantısına ve iftar yemeğine katılacak.

 

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