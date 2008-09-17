Siyaset gündemi



1- Bakanlar Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Başbakanlık

Merkezi Bina'da toplanacak. (Saat: 12.00)



2- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'u

Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. (Saat: 14.30)

- Gül, DPT Müsteşarı Ahmet Tıktık ve beraberindeki heyeti, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik ve Boğaziçi Üniversitelerinin Rektörlerini ve veda ziyaretinde bulunacak, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sun Guoxiang'ı da Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek. (Saat: 10.30/12.45/13.30/16.45/16.00)

- Cumhurbaşkanı Gül, iş adamlarına Çankaya Köşkü'nde iftar yemeği verecek.

(Saat: 19.04)



3- AKP MYK, Genel Başkan ve Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında parti Genel Merkezi'nde toplanacak. (Saat: 18.00)



4- Basın kuruluşu temsilcilerinin çağrılı olduğu "İletişim Toplantısı"nın ikincisi Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un da katılımıyla Genelkurmay Karargahı'nda yapılacak. (Saat: 10.00)



5- Dışişleri Bakanı Ali Babacan, yarın yapılacak "Güvenlik Sınamalarına İlişkin AB-Orta Asya Forumu"na katılmak üzere Paris'e gidecek.



6- Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu, temaslarda bulunmak ve açılışlara katılmak üzere İstanbul'dan Bosna Hersek'e gidecek. (Saat: 17.10)





7- Siyasi partilerden.

- Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı'nda

basın toplantısı yapacak, Adana İl Teşkilatı'nca düzenlenen iftar yemeğine

katılacak. (Saat: 11.30/18.50)

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, partisinin genel merkezinde basın

toplantısı yapacak. (Saat: 11.00)

- DSP Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Erçelebi, TBMM'de basın toplantısı

yapacak. (Saat: 11.00)



8- Menderes, Zorlu ve Polatkan anılıyor.

- Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 47. yılında İstanbul'daki anıt mezarda törenle anılacak. - Anma törenine DP Genel Başkanı Süleyman Soylu da katılacak. (Saat: 10.30)



9- 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Antalya'da Akdeniz Üniversitesince düzenlenen "Türkiye Gerontoloji ödülleri" törenine katılacak. (Saat: 11.00)





10- İsrafın önlenmesiyle ilgili "Ankara Kampanyası"na ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi'nde basın toplantısı yapılacak. (Saat: 11.00)



