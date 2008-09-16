Siyaset gündemi

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara, Orta Doğu Teknik, Gazi, Dokuz Eylül ve Ege üniversitelerinin rektörlerini Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.(Saat: 12.00/12.45/13.30/16.00/16.45)

- Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Kırstı Eskelınen, Cumhurbaşkanı Gül'e Çankaya Köşkü'nde güven mektubunu sunacak. (Saat: 15.00)



2- TBMM Başkanı Köksal Toptan, veda ziyaretinde bulunacak olan KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Tamer Gazioğlu ve Pakistan Senato Başkanvekili Jan Muhammed Khan Jamali ve beraberindeki heyeti Meclis'de ayrı ayrı kabul edecek. (Saat: 11.00/12.00)

- Toptan, Zonguldak'ta şehir içi köprülü yol bağlantısı açılış törenine katılacak.(Saat: 16.30)



3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in Ankara Büyükelçisi Sung Guoxiang ve KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Tamer Gazioğlu'nu Başbakanlık Merkez Bina'da kabul edecek. (Saat: 14.30/15.00)

- Erdoğan, Türkiye'de görev yapan yabancı büyükelçiler ve misyon şefleri için AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katılacak ve program öncesinde "Üç Dinin Ezgileri" konserini izleyecek. (Saat: 19.05/18.00)



4- Basın kuruluşu temsilcilerinin çağrılı olduğu iki günlük "İletişim Toplantısı"nın ilki Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un da katılımıyla Genelkurmay Karargahı'nda yapılacak. (Saat: 10.00)



5- Yüksek Planlama Kurulu, kamu yatırımları konusunda ön görüşme yapmak üzere Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in başkanlığında toplanacak. (Saat: 09.30)



6- Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Van'da iftar yemeğinin ardından 15. Van-Asya İpekyolu Turizm Sanayi ve Ticaret Fuarı'nın açılış törenine katılacak. (Saat. 20.15)



7- DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, partisi hakkında açılan kapatma davasında Anayasa Mahkemesinde sözlü savunma yapacak. (Saat: 10.00)



8- Siyasi partilerden.

- DP Genel Başkanı Süleyman Soylu Tokat'ta partisinin İl Kongresi'ne katılacak. (Saat: 11.00)

- Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, Mersin'de basın açıklaması yapacak. (Saat: 10.30)



9- Arnavutluk Deniz Kuvvetleri Komutanı Albay Kristaq Gerveni, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Atilla Kezek'i makamında ziyaret edecek. (Saat: 10.00)



10- Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen "Türkiye'de Alman Kültür Esintileri" etkinliklerinin tanıtımı için Ankara'da basın açılışı ve kokteyli düzenlenecek. (Saat: 20.00)



11- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, Petrol Platformu Derneği (PETFORM) tarafından Ankara'da düzenlenen, "Doğal Gaz Piyasasının Liberalizasyonu: Süreç ve Öneriler" başlıklı panele katılacak. (Saat: 11.45)





12- KKTC'de Adli Yıl törenle açılacak. Açılışta, Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat konuşma yapacak.



