Siyaset gündemi







1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş'i Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. (Saat: 12.00)

- Gül, ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen ve beraberindeki heyetle Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek. (Saat: 15.30)

- Cumhurbaşkanı Gül, İKÖ üyesi ülkelerin büyükelçilerine Çankaya Köşkü'nde iftar yemeği verecek. (Saat: 18.45)



2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero ile iftar yemeğinde bir araya gelecek. (Saat: 18.30)

- Erdoğan, Marmara ve Bahçeşehir Üniversitelerinin 2008-2009 eğitim-öğretim yılı açılış törenlerine katılacak. (Saat: 10.00/17.00)

- Başbakan Erdoğan, "Milli Gurur Milli Forma" Sergisini Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açacak. (Saat: 12.30)



3- Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, Brüksel'de Türkiye-AB Troykası Bakanlar toplantısına katılacak.

- Babacan, AB Ortak Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana ve AB Komisyonunun bilgi toplumu ve medyadan sorumlu üyesi Viviane Reding'le de bir araya gelecek.



4- Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün ile Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz'ı ziyaret edecek. (Saat: 15.30/16.15)



5- Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Ankara'da, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasınca düzenlenen iftara katılacak. (Saat: 19.07)



6- Siyasi partilerden...

- Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, Mersin'de partisinin merkez Toros ilçe teşkilatının açılış törenine katılacak. (Saat: 17.30)

- DP Genel Başkanı Süleyman Soylu, Ankara'da, Vergi Denetmenleri Derneği Başkanı Aykut Güleç'i ziyaret edecek. (Saat: 11.00)



7- YÖK Genel Kurulu, Başkan Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın başkanlığında toplanacak. (Saat: 10.30)



