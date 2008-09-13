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Politika

Siyaset gündemi

13 Eylül 2008 03:00



1- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Beyoğlu İlçe Teşkilatı Kongresi'ne katılacak. (Saat: 13.00)
- Başbakan Erdoğan, Okmeydanı'ndaki Perpa Daimi Sergi Alanı'nın açılışını yapacak. (Saat: 15.00)

2- Sakarya Zaferi'nin 87. yıl dönümü.
- Ankara'nın Polatlı ilçesinde TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın da katılacağı kutlamalara, Cumhuriyet Alanı'ndaki geçit töreninin ardından Duatepe'teki etkinlikle devam edilecek.

3- Mısır Dışişleri Bakanı Ahmed Ebul Geyt'in Ankara temasları.
- Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Ebul Geyt, Babacan ile bir araya gelecek, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. (Saat: 15.45/18.00)
- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır Dışişleri Bakanı Ahmed Ebul Geyt ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. (Saat: 20.45)

4- Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un da katıldığı, Sofya'da düzenlenen NATO Askeri Komitesi Toplantısı sona eriyor.

5- Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Bursa'da AK Parti Mustafakemalpaşa ilçe kongresine katılacak.(Saat: 16.00)

6- Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığının iftar yemeğine katılacak. (Saat: 19.26)

7- Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin Samsun'da Çarşamba Adalet Sarayı açılışı ile Ak Parti 19 Mayıs İlçe Kongresi'ne katılacak.
- Bakan Şahin, Adalet Sarayı olarak düzenlenmesi planlanan eski Tekel binalarında da incelemelerde bulunacak. (Saat: 11.00/14.00/15.30)

8- Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Eskişehir'de Alpu ve Beylikova AK Parti İlçe Kongrelerine katılacak, Alpu Kaymakamlık ek hizmet binasını açacak, bu ilçelerde incelemelerde bulunacak. (Saat: 12.00)

9- Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Ankara'da AK Parti Nallıhan ve Beypazarı ilçe kongrelerine katılacak. (Saat: 11.00/14.00)

10- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "1. Uluslararası Bale Yarışması"nın İstanbul'da yapılacak ödül törenine katılacak. (Saat: 20.00)

11- Siyasi Partilerden.
- DP Genel Başkanı Süleyman Soylu, partisinin Ümraniye İlçe Teşkilatını ziyaret edecek. (Saat: 14.30)
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, Zonguldak'ta partisinin Merkez İlçe Olağan Genel Kurulu'na katılacak. (Saat: 12.00)
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Saat: 11.00)

12- İzmir'de sendikalar tarafından "Emek ve Demokrasi" mitingi yapılacak. (Saat: 14.30)

 

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