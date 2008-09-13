Siyaset gündemi





1- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Beyoğlu İlçe Teşkilatı Kongresi'ne katılacak. (Saat: 13.00)

- Başbakan Erdoğan, Okmeydanı'ndaki Perpa Daimi Sergi Alanı'nın açılışını yapacak. (Saat: 15.00)



2- Sakarya Zaferi'nin 87. yıl dönümü.

- Ankara'nın Polatlı ilçesinde TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın da katılacağı kutlamalara, Cumhuriyet Alanı'ndaki geçit töreninin ardından Duatepe'teki etkinlikle devam edilecek.



3- Mısır Dışişleri Bakanı Ahmed Ebul Geyt'in Ankara temasları.

- Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Ebul Geyt, Babacan ile bir araya gelecek, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. (Saat: 15.45/18.00)

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır Dışişleri Bakanı Ahmed Ebul Geyt ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. (Saat: 20.45)



4- Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un da katıldığı, Sofya'da düzenlenen NATO Askeri Komitesi Toplantısı sona eriyor.



5- Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Bursa'da AK Parti Mustafakemalpaşa ilçe kongresine katılacak.(Saat: 16.00)



6- Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığının iftar yemeğine katılacak. (Saat: 19.26)



7- Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin Samsun'da Çarşamba Adalet Sarayı açılışı ile Ak Parti 19 Mayıs İlçe Kongresi'ne katılacak.

- Bakan Şahin, Adalet Sarayı olarak düzenlenmesi planlanan eski Tekel binalarında da incelemelerde bulunacak. (Saat: 11.00/14.00/15.30)



8- Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Eskişehir'de Alpu ve Beylikova AK Parti İlçe Kongrelerine katılacak, Alpu Kaymakamlık ek hizmet binasını açacak, bu ilçelerde incelemelerde bulunacak. (Saat: 12.00)



9- Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Ankara'da AK Parti Nallıhan ve Beypazarı ilçe kongrelerine katılacak. (Saat: 11.00/14.00)



10- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "1. Uluslararası Bale Yarışması"nın İstanbul'da yapılacak ödül törenine katılacak. (Saat: 20.00)



11- Siyasi Partilerden.

- DP Genel Başkanı Süleyman Soylu, partisinin Ümraniye İlçe Teşkilatını ziyaret edecek. (Saat: 14.30)

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, Zonguldak'ta partisinin Merkez İlçe Olağan Genel Kurulu'na katılacak. (Saat: 12.00)

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Saat: 11.00)



12- İzmir'de sendikalar tarafından "Emek ve Demokrasi" mitingi yapılacak. (Saat: 14.30)



