Siyaset gündemi



1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. (Saat: 16.00)

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık da Cumhurbaşkanı Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde kabul edilecek. (Saat: 17.30)



2- Terörle Mücadele Toplantısı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Başbakanlık Merkez Bina'da yapılacak. (Saat: 13.30)



3- Başbakan Erdoğan, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Karayolları şantiyesinde işçilerle iftar yapacak. (Saat: 19.15)



4- Kıbrıs'ta kapsamlı müzakereler başlıyor.

- KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, ara bölgede bir araya gelecek. (Saat: 10.00)



5- Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, çalışma ziyareti çerçevesinde İsviçre'de temaslarda bulunacak.



6- Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı açıklanacak.

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan'ın da katılacakları toplantı,

Türkiye İstatistik Kurumu'nda yapılacak. (Saat: 11.00)



7- Adalet Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında "Enerji Verimliliği Kapsamında Yapılacak İşbirliği Protokolü", Çevre ve Orman Bakanlığı ile de "Ağaçlandırma Çalışmalarına Destek Protokolü" imzalanacak.

- Adalet Bakanlığındaki imza törenine, Bakan Mehmet Ali Şahin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ile Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu katılacak. (Saat: 11.00)



8- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Güler ile Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Maltepe İlköğretim Okulunda, Enerji Verimliliği Projesi (ENVER) kapsamında düzenlenecek

şenliğe katılacaklar. (Saat: 14.00)



9- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, İzmir'de Türkiye İş Kurumunun düzenlediği işgücü yetiştirme faaliyeti açılış törenine katılacak, valilik, İzmir Büyükşehir Belediyesi, CHP, MHP ve AK Parti il başkanlıklarını ziyaret edecek, bakanlık il müdürleriyle toplantı yapacak. (Saat:11.30/14.00/15.00/16.30)

- Devlet Bakanı Mehmet Aydın ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik İzmir'de valilik tarafından şehit ailelerine verilen iftar yemeğine katılacak.



10- Çevre ve Orman Bakanı Eroğlu'na, TOKİ'de, Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşimiyle ilgili brifing verilecek. (Saat: 11.45)



11- Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, İstanbul'da İzzet Baysal Huzurevindeki iftar yemeğine katılacak.



12- Siyasi partilerden.

- DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor. (Saat: 11.00)

- DP Genel Başkanı Süleyman Soylu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Bayraktar'ı ziyaret edecek. (Saat: 14.00)

- CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Mecliste basın toplantısı yapacak. (Saat: 12.00)



